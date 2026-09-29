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基隆國際海洋老鷹嘉年華10/3下午登場 鷹浪派對入夜後國門廣場開唱

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供
基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供

基隆國際海洋老鷹嘉年華10月3日下午登場，基隆市副市長邱佩琳在今天邀請各地民眾來參加。今年花車創作融入海洋永續概念，邀請法國、加拿大及波多黎各等國藝術家參與，展現基隆作為港口城市的多元樣貌。

基市府表示，基隆國際海洋老鷹嘉年華列入交通部觀光署，2026-2027年台灣觀光雙年曆全國級活動。今年適逢基隆400的時間點，活動以「多元共融」為核心，呈現基隆作為港口城市，長久以來匯聚不同族群與文化的城市特色。

邱佩琳今天在城際轉運站大頂棚舉辦的宣傳活動會場表示，老鷹嘉年華今年邁入第16年，在社區團隊與市府共同努力下，已由社區營造發展目的，發展成為基隆代表性城市節慶。今年也延續社區共創精神，讓國際不同文化在基隆相遇，增添國際色彩。

市府說，今年花車創作融入海洋永續概念，邀請法國、加拿大及波多黎各等國的藝術家跨海來台參與，收集海洋廢棄物轉化為創作素材，把海洋保育理念帶進嘉年華，呼應基隆作為海洋城市的特色，讓遊行不只是熱鬧的街頭盛會，更展現城市對海洋環境的關注與行動。

踩街焦點之一的老鷹家族，繼「鷹站長」、「鷹JOY」後，今年新增以台語「永遠」諧音命名的「鷹ONE」，並以鷹媽媽姿態亮相，造型靈感來自基隆店家的熱情老闆娘，三位角色將於遊行中一同登場，從「家」的意象出發，展現基隆的人情味，象徵不同背景的人們在這座港灣城市相遇、交流，找到屬於自己的歸屬。

市府說，為維護民眾安全及活動順利，10月3日下午2時至5時遊行路線，將實施封路及相關交通管制措施，周邊停車場也有進出場管制配套措施，請民眾留意並提前改道。部分大眾交通配合異動路線及站點，也請民眾配合。相關停車管制、車輛改道資訊，可上基隆市文化觀光局網站（https://gov.tw/NU2）查詢。

市府指出，10月3日活動當天下午1時至晚間8時，會在國門廣場推出「CHILL海海市集」，集結超過20攤特色美食、互動體驗及基隆好物，活動期間消費滿額還可參加抽獎，最大獎是雙人郵輪之旅。民眾自備環保餐具消費享專屬優惠，踩街結束後。

晚間接續登場長達2小時的「鷹浪派對」，邀請「浪犬樂團」及「小男孩樂團」輪番開唱，以及其他表演團隊接力演出，陪伴民眾歡聚至夜晚。

基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供
基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供

今年基隆國際海洋老鷹嘉年華邀請法國、加拿大及波多黎各等國的藝術家，跨海來台參與創作花車。圖／基市府提供
今年基隆國際海洋老鷹嘉年華邀請法國、加拿大及波多黎各等國的藝術家，跨海來台參與創作花車。圖／基市府提供

基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供
基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供

基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供
基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供

基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供
基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供

基市府今天舉辦10月3日登場的基隆國際海洋老鷹嘉年華宣傳活動，副市長邱佩琳邀請各地民眾來參加。圖／基市府提供
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