大樓外牆石塊剝落砸招牌 基市府要求3個月內修復

基隆市中山一路一棟大樓日前發生外牆石塊剝落砸中招牌，市議員施偉政今天前往關切，盼市府建立管理制度。市府都發處表示，已請住戶先做好防護措施，並依法3個月內修復完成。

民進黨基隆市議員施偉政接獲民眾陳情，指中山一路一棟大樓外牆，日前發生磁磚與石塊剝落，甚至砸中店家招牌。施偉政今天中午前往會勘指出，事發當下幸好無行人經過，否則後果不堪設想。

施偉政表示，基隆市已邁入超高齡社會，房屋也逐漸面臨老舊、外牆磁磚剝落等問題，公共安全不能等到發生事故後才處理，建議基隆市政府除針對個案處理外，也應該思考建立更完善的老舊建築外牆安全管理制度。

市府都市發展處使用管理科長吳建興指出，9月16日已發函給住戶，要求先做好緊急防護措施，現場已圍起警示帶。住戶代表並來電，說明正整合全體住戶意見，將召開臨時區權會，希望能將外牆全面修繕。

吳建興指出，依規定10天內須做好緊急防護措施，3個月內要修復完成，若未改善可依違反建築法規定，裁罰新台幣6萬元至30萬元。由於外牆屬共用部分，需要全體區權人開會整合意見，市府將引導住戶推動全面修繕，並持續列管追蹤改善進度。