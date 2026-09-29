花蓮推幼兒育苗守護計畫 2到6歲送托、找保母、自己帶都有補助

花蓮縣府今天宣布啟動「幼兒育苗守護計畫」，設籍縣內2歲以上未滿6歲幼兒，就讀花蓮公私立教保機構，每人每學期6000元，未就讀機構第一胎至第三胎，發給每月5000至7000元不等，盼減輕家長育兒負擔，估算每學期經費共1億5000萬元，8000多人受惠。

縣府徐榛蔚今天邀集縣內公私立教保服務機構，宣布啟動「2至未滿6歲幼兒育苗守護計畫」，這個學期起，縣內2歲以上至未滿6歲幼兒，無論是否上學，都有補助；此外，也補助保母的居家開辦設備費、定期健檢與心理諮商費用。

徐榛蔚說，「財劃法」修法與縣府逐年減債，讓花蓮財政壓力大幅紓解，能夠規畫跨世代的福利方案。「2到6歲幼兒育苗守護計畫」無論家長選擇自己帶、送托兒所或找保母，縣府都加碼補助，全面降低育兒負擔。

縣府教育處長翁書敏表示，針對2至6歲就讀縣內公私立教保服務機構幼兒，每生每學期發給6000元，約6900人受惠，由園所造冊向縣府申請；未就讀的幼兒則比照中央發給育兒津貼，第一胎每月5000元、第二胎每月6000元、第三胎每月7000元，共約1800人受惠，追溯到今年7月1日起生效。

許媽媽家有三寶，女兒念小學，還有一對3歲多雙胞胎就讀準公共幼兒園。她算一算，扣除中央現有補助，雙胞胎每月讀幼兒園一共要再付3000多元，一學期約1萬8000元，縣府雖然加碼，每學期1萬2000元還是有點不夠，若能補足當然最好，畢竟除了念書，還有食衣住行都要花錢，養3個孩子的負擔真的很沉重。