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回收車一天兩度冒煙險釀火警！鄉公所籲落實分類 違規最高可罰6000元
花蓮縣吉安鄉昨接連發生兩起資源回收車後斗冒煙事件，所幸清潔隊員及時發現異狀並迅速處置，均未造成人員傷亡及財物損失。鄉公所研判，疑因民眾未確實做好垃圾分類，將鋰電池、行動電源或高壓瓶罐等物品混入回收物，經擠壓後引發短路發熱，險些釀成火警，呼籲電器類等要分開處理。
吉安鄉公所表示，第一起事件發生於28日下午4時許，仁里區資源回收車在南埔十三街執行定點收運作業時，車斗突然竄出濃煙，隨車隊員立即啟動應變措施，將車輛駛往鄰近仁里消防分隊，並將回收物傾倒於空地，由消防人員進行灑水降溫及滅火處理，火勢迅速獲得控制，車輛僅輕微受損，後續收運工作也恢復正常。
沒想到當天晚上7時許，另一輛資源回收車執勤時再度發生後斗冒煙情形，清潔隊員發現後立刻將車輛開往消防分隊處置，由消防人員協助降溫並清查火源，同樣未造成傷亡。
清潔隊指出，近年充電式電子產品普及，廢棄鋰電池、行動電源及小型家電若未妥善回收，混入資源回收物後，可能在車輛壓縮過程中受損，導致短路、發熱甚至起火；瓦斯罐等高壓容器，以及祭祀後未完全熄滅的金灰、木炭等物品，也都是資收車火警的潛在風險。
鄉長游淑貞呼籲，民眾處理鋰電池、行動電源及充電式家電時，應與一般回收物分開，交由清潔隊或指定回收據點處理；瓦斯罐等高壓容器也不得直接投入回收車或垃圾袋，以免因碰撞擠壓引發危險。
清潔隊提醒，廢棄鋰電池可送至各鄉鎮市清潔隊資源回收站、超商、量販店等指定據點回收，依廢棄物清理法規定，未依規定分類者，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲民眾落實分類，維護環境與第一線清潔人員安全。
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