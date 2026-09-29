花蓮豐濱1107位長者領重陽禮金 百歲人瑞獨享2萬元大紅包

花蓮縣豐濱鄉公所啟動115年度重陽敬老禮金發放作業，今年全鄉共有1107位65歲以上長者符合領取資格，公所依年齡分級發放，第一階段發放至10月1日，後續依序至各村辦公處、鄉公所補領，期限到10月28日止。

豐濱鄉公所表示，今年敬老禮金依年齡分為五級，65至79歲共816位，每人發放1000元；80至89歲237位，每人2000元；90至94歲40位，每人3000元；95至99歲13位，每人6000元；100歲以上1位，每人2萬元，合計全鄉65歲以上長者共1107位。公所持續透過重陽敬老禮金發放，以實際行動表達對長者的關懷與敬意。

「看到長輩一年比一年健康、更有活力，是最令人欣慰的事」，鄉長邱福順親自前往90歲以上高齡長者家中致贈禮金，關心長輩生活近況。

邱福順表示，公所過去重陽節以致贈禮品方式表達敬意，後來調整為發放敬老禮金，就是希望讓長輩可以依照自己的實際需求運用，購買生活所需或有益健康的物品，隨著生活及照顧條件逐步提升，也期盼長輩都能健康長壽、生活愉快。

鄉公所指出，今年各村第一階段開始發放，磯崎村、新社村於今天分別在磯崎文健站及新社文健站辦理；港口村、靜浦村則於10月1日分別在港口文健站及靜浦文健站辦理。10月2日至16日期間可依各村辦公處指定辦公日補領，10月19日至28日則統一至豐濱鄉公所民政暨行政課辦理，依規定超過10月28日未領取者視為放棄，不予補發。