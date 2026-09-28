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台東8組職人赴義大利參加全球慢食年會 讓世界看到台灣美食特色
慢食全球年會（Terra Madre – Salone Del Gusto）今年在義大利杜林市舉辦，匯聚120個國家、1500名代表參與。台東縣副縣長王志輝偕同8組慢食廚人以國家館規格參展，部落飲食及工藝吸引國際友人目光，讓世界看到台灣、喜愛台東。
慢食全球年會兩年舉辦一次，9月24日起連續四天在義大利杜林（Torino）市中心登場。本屆適逢Slow Food Italia成立40周年、杜林年會邁入第16屆，以「Biodiversity – Be Diversity（生物多樣性）」為主題，涵蓋市集、講座與工作坊等活動。
台東縣府連續第二年組隊參與慢食全球年會，今年共有旗遇海味、拾事·食室、晒日頭、沐森海岸、木犀、蓋亞那工作坊、成功海銀行、烤茶地等8組慢食廚人參展。
參展期間，攤位提供魚鬆、海草奶油、刺蔥蛋黃醬、果醬、台茶24號、紅烏龍、鳳梨海草氣泡飲等餐飲試吃。還有職人在現場醃布農泡菜、準備布農豆豆湯，以及釀酒體驗與試飲會，還有人對部落飯糰與釀酒體驗產生興趣，主動交流與洽談合作。
王志輝表示，今年8組團隊代表不同族群、產地與世代飲食實踐，藉由活動讓世界看到，台東的慢是生活態度，更是可以被驗證、被延續的產業模式；參與年會活動，持續打開台東慢食的國際交流之門，也為在地產業開拓更多國際網絡。
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