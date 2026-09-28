聯宏社區都更路途崎嶇 海砂屋鑑定出爐 基市府宣布力拚年底招商重建

基隆市仁愛區聯宏社區構造氯離子過高，居住安全有疑慮。市府兩年多前設立社區工作站，派員駐點服務，主導公辦都更，已成功凝聚居民重建共識，預計今年底公告招商，公開評選實施者，公私協力將老舊大樓，翻轉成宜居新社區。

聯宏社區興建超過45年，8棟建築共有284戶居民。地下室停車場2017年間梁柱鋼筋外露、外牆磁磚脫落，多數居民成立更新會組織，市府也委託都市更新輔導團提供法令諮詢，爭取中央補助規畫費用，協助社區委託規畫顧問辦理都市更新，但居民意願難以持續提振告吹。

2024年發生花蓮403地震，聯宏社區結構受損，市府張貼黃單列管。由於地下室樑柱毀損及外牆剝落等結構問題日益嚴重，基隆市長謝國樑前往了解現況後，都市更新專案辦公室同月30日在聯宏社區成立工作站，透過長期與住戶深度對話，凝聚重建共識。

基市府今年委託基隆市建築師公會，協助聯宏社區辦理海砂屋鑑定作業，3月3、4日完成社區8棟建築物採樣。都市發展處9月23日再次到聯宏社區召開地區說明會時，正式公布社區氯離子檢測結果，確認構造確有氯離子過高情形，基於居住安全，建議應儘速拆除重建。

這場說明會聚焦海砂屋鑑定結果說明、地主更新權益改善方案，以及後續推動期程。都市發展處指出，住戶出席踴躍，並肯定市府主導公辦都更用心，希望可以儘速看到重建，期待入住新屋。

都市發展處長張書維說，為大幅提高改建可行性，市府不僅推動「基隆市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，給予危險建築物得以原容積1.5倍高額容積誘因，並委託專業建築師公會完成全區危險建築物鑑定，正式確立改建法源與專案適用條件，突破過往改建瓶頸。

張書維表示，目前招商文件研擬已近完備，預計今年底正式公告招商，公開評選具備信譽與實力的實施者接手。市府後續也會導入廉政平台，確保招商過程公平、公正、公開且透明，期盼成功翻轉老舊社區，成建成安全耐震的現代化新社區。