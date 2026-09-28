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通勤族面臨困境 上班好難 暖暖人盼找出解方

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市暖暖的台北通勤族，抱怨搭客運難上車，坐火車也不容易。學者提出建置YouBike微笑單車、市公車尖峰時段調整路線兩個解方，滿足更多的通勤需求。圖／基市府提供
基隆市暖暖的台北通勤族，抱怨搭客運難上車，坐火車也不容易。學者提出建置YouBike微笑單車、市公車尖峰時段調整路線兩個解方，滿足更多的通勤需求。圖／基市府提供

基隆市暖暖區有兩座火車站，還有國道和市區公車路線，前往台北的通勤族卻面臨困境。民代直指問題出在民眾從家門口到車站，最後一哩路存在許多斷點，市府回應，已邀國道客運路權機關研議改善方案，鐵公路接駁班次已增加，持續改善中。

市議員陳冠羽表示，九月開學後，暖暖通勤族反映上班尖峰時段，瑞芳發車的國道客運班次不足，或開到暖暖已客滿，等好幾班仍無法上車。憂心上班、上課遲到者，想放棄國道客運改搭台鐵，遇到另個問題是如何到火車站？

部分住宅區通往暖暖、八堵火車站的市公車班次不足，或班距無法搭配台鐵時間。想騎機車到火車站，又面臨停車空間不足等困擾。住離火車站不遠，想走路的人反映暖暖街、八堵路與火車站間，缺乏連續、安全的人行空間。

陳冠羽說，暖暖是基隆最有條件發展公共運輸轉乘的區域之一，民眾從家門口到車站的最後一哩，沒被好好處理，原本應成為暖暖交通優勢的台鐵，無法發揮轉乘效益。

基市府副秘書長陳耀川說，為解決暖暖地區尖峰時段國道客運班次不足問題，有檢視100061、100061A、100062與100088路線，國道客運路權機關是台北市區監理所、台北區監理所，曾討論優化調整通勤時段駕駛人力、車輛配置、路權及補貼方式等方案。市區客運接駁鐵路運輸部分，行經八堵、七堵火車站的R86路線公車，平日已從四十二班次增為四十四班次，假日十四班增為廿四班，將依人力及車輛量能評估增班。

陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授王晉元說，鼓勵民眾搭公共運輸通勤是對的方向，提升國道服務量能難度太大，設置YouBike微笑單車接駁火車相對容易，建議市府可研究公車在尖峰時段彈性繞駛。

瑞芳 國道 通勤族

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