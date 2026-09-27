身價逾30萬…宜蘭南天宮神明「丟包」風波落幕 金箔媽祖一度失聯終於回家

宜蘭縣南方澳南天宮出借給蘇澳武功堂一尊身價30多萬元金箔媽祖神明一度失聯，引發各界關注。南天宮今天證實，他們已經把神像請回來了，廟方小編在粉專以仿媽祖的角色貼文，就當做「臨時出門走走，現在行程結束，我平安回來了」。

廟方發聲明指出，有關近日「金媽祖」相關事件，受到社會各界關心，本宮於事件發生後持續了解相關情形，期間對方宮廟的蘇先生主動聯繫，表達願意將金媽祖恭請返回本宮，24日在友人迎請下，將2尺2金媽祖平安恭請返回南方澳南天宮，事件告一段落。

事發於本月20日上午，宜蘭蘇澳武功堂負責主辦蘇府王爺晉升大帝，原本預計前往彰化鹿港奉天宮盛大繞境，但當天陣頭、禮生與攝影師等工作人員依約抵達現場，卻驚見負責主辦的武功堂人員不知去向。

許多陣頭不僅未收到訂金費用，全部損失超過百萬元，氣得當場扣押神尊，揚言要主家拿錢來贖人，讓原本熱鬧的廟會瞬間變成討債現場，據傳主辦人疑似背了賭債，捲款潛逃。

丟包風波延燒至宜蘭南方澳南天宮，廟方本月上旬透過信徒出借給武功堂一尊價值約30多萬元的金箔媽祖參與繞境；基於宮廟間的互信原則，廟方僅以簿冊登記後就大方借出，雙方約定於本月28日歸還，不料卻失聯，打了幾通電話都連絡不上對方。

事件經媒體報導後沒多久，與武功堂有關的蘇姓宮主與南方澳南天宮聯繫，指稱媽祖暫放花蓮一處私人宮廟。南天宮秘書謝鎮宇說，蘇姓宮主透過友人交付神像，再由廟方派員接回宣，才讓媽祖失聯風波落幕。廟方特別感謝警方協助及社會各界的關心，如今金媽祖已順利回宮，一切回歸平和。