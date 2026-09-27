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暖暖通勤困境 學者提兩解方：引進YouBike微笑單車、市公車路線有彈性

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市暖暖的台北通勤族，抱怨搭客運難上車，坐火車也不容易。學者提出建置YouBike微笑單車、市公車尖峰時段調整路線兩個解方，滿足更多的通勤需求。圖／基市府提供
基隆市暖暖的台北通勤族，抱怨搭客運難上車，坐火車也不容易。學者提出建置YouBike微笑單車、市公車尖峰時段調整路線兩個解方，滿足更多的通勤需求。圖／基市府提供

基隆市暖暖的台北通勤族，抱怨搭客運難上車，坐火車也不容易。學者認為，鼓勵民眾搭公共運輸通勤是對的方向，提升國道服務量能難度太大，設置YouBike微笑單車接駁火車相對容易，並建議市府可以研究，公車在尖峰時段彈性繞駛，滿足通勤需求的可行性。

國立陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授王晉元表示，鼓勵民眾搭乘公共運輸通勤，是大家期望去推動的方向，希望通勤族不必從基隆暖暖開車前往台北上班。

王晉元指出，基隆市議員陳冠羽點出暖暖通勤族的困境，有些事情基市府有能力改善，但有一些是很難做到。就如陳已提及國道客運面臨駕馭員不足，以及需求非對稱性的困境，短期內大概沒有好的方法化解，難度太大了。

想要逐步改善暖暖通勤族的困境，王晉元基市府可以試試兩條路徑。首先是建置YouBike微笑單車，那並不是那麼難的事情，在大台北地區包括基隆，都是政策方向，只是要決定擺在哪裡，讓大家能夠方便騎用，費用也沒有高到很離譜。

王晉元提出的另一個解方是調整公車路線，建議可研究在車輛數、駕駛長人數不變的情況下，在上班尖峰時段調整路線，繞行較有需求的路線，過了尖峰時段再調回來，這樣或許也有機會改善通勤族的處境。如果研議後發現做不到，也可以跟民眾說明理由。

交通處指出，市府已請專業顧問公司針對「公共自行車」，擬定基隆市未來建置策略，首先要研究站點條件規畫，先勘查環境及列出站點清單，並依現地調查、瓶頸分析及不同運具轉乘服務可能性，提出站點串聯方案。接著是評估建置經費、營運成本及收入，做出財務及成本效益評估，最後綜合考量氣候、地形、設站空間及財政等條件，並參考鄰近縣市做法，持續朝向引進共享運具方向發展。

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