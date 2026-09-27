有2座火車站、國道客運…到台北上班仍好難 暖暖通勤族嘆盼不到解方

基隆市暖暖區有兩座火車站，也有國道和市區公車路線，但前往台北的通勤族卻面臨困境。市議員陳冠羽認為，問題出在民眾從家門口到車站，存在許多斷點。市府回應，已邀國道客運路權機關研議改善方案，鐵公路接駁班次也已增加，持續改善中。

陳冠羽今天表示，9月開學後，暖暖通勤族常反映上班尖峰時段，瑞芳發車的國道客運班次不足，或開到暖暖已客滿，等了好幾班仍無法上車。擔心上班、上課遲到的人，想放棄國道客運，改搭台鐵，又馬上遇到另一個問題：要怎麼到火車站？

陳冠羽說，部分住宅區通過往暖暖、八堵火車站的市公車班次不足，或者班距無法搭配台鐵車次時間。如果騎機車前往火車站，又面臨停車空間不足的困擾。住在離火車站不遠，想走路的人，又會發現暖暖街、八堵路與火車站間，缺乏連續、安全的人行空間。

陳冠羽表示，暖暖區應是基隆最有條件發展公共運輸轉乘的區域之一，明明有兩座火車站，但民眾從家門口到車站的「最後一哩」，始終沒有被好好處理，讓原本應成為暖暖交通優勢的台鐵，無法發揮轉乘 效益。

至於國道客運班次縮減的問題，陳冠羽認為，客運業者面臨的營運困境確實存在，因為上下班尖峰單向幾乎滿載，但鎮回程高機率空車或鮮少人搭乘，加上離峰載客量也不足，導致長期虧損。要求民營業者增加班次並不實際，市府應拿出政策工具，評估補貼增班，或以其他公共運輸方式支援通勤需求。

部分市公車也有和國道客運班次縮減的問題，陳冠羽舉例，R86是開往八堵火車站的接駁公車，現在的班次至開通時減少超過1/3，每天上午7至8時，長輩買菜、通勤族上班和學生上學，不是上不了車，就是擠得像沙丁魚。

陳冠羽建議市府導入需求反應式運輸系統（DRTS），安排「小黃公車」處理離峰或低運量接駁需求，將有限的大型公車及駕駛人力，釋放到尖峰及高運量路線。

陳冠羽說，暖暖通勤族已經等得夠久了，市府應把國道客運、市公車、DRTS、公共自行車、台鐵轉乘、通往車站人行環境，以及車站周邊機車停車空間，放在同一張路網中重新檢視，讓民眾能用走的、騎公共自行車、搭公車或其他方式，安全便利地到達車站，再轉乘火車上班、上學。

基市府副秘書長、交通處代理處長陳耀川說，為了解決暖暖地區尖峰時段國道客運班次不足問題，曾邀請1061、1061A、1062與1088路線，國道客運路權機關台北市區監理所、台北區監理所，討論優化調整通勤時段駕駛人力、車輛配置、路權及補貼方式等方案，持續推進改善暖暖區通勤需求。

小黃公車部分，交通處評估屬於偏遠地區，或是公共運輸服務不足地區的彈性接駁運輸，基隆各行政區公車服務範圍涵蓋門牌率，都在98%以上，加上小黃公車運輸成本費用昂貴，會再審慎評估盤點市公車服務路線替代可能性，並在財務可行情況下，拓展小黃公車營運模式。

市區客運接駁鐵路運輸部分，交通處說，行經八堵、七堵火車站的R86路線公車，2023年7月17日起調整發車時間並增班，平日由42班次增加為44班次，假日由14班次增加為24班次，因搭乘人數穩定成長，市府已責成公車處，依人力及車輛量能評估增班，提升整體交通服務品質。