歷史場域融合藝術走入市民生活 趙少康訪藝文新亮點 讚謝國樑治理成果

中廣前董事長趙少康今到基隆沙灣歷史文化園區，參訪「必應創造展演空間」及「官邸作客」，了解市府推動歷史場域活化、藝文展演及城市觀光成果。基隆市長謝國樑說，希望透過公私協力，讓過去具有歷史意義的空間重新走入市民生活，形塑基隆新的城市特色。

趙少康在基隆出生，提及不少往事。謝國樑表示，很高興趙少康回到家鄉基隆，基隆是具有深厚歷史文化底蘊的港口城市，市府團隊這幾年持續思考，如何在保存城市記憶的同時，也為老空間注入新的生命。必應展演創造空間就是舊公車處，經過改造後成為音樂演出、青年展演、樂團練習及各類文化活動使用。

趙少康實際走訪展演空間及歷史建築時，與謝國樑就基隆近年的城市發展及藝文空間活化交換意見。今天參訪的兩處場域，分別呈現基隆將既有公共空間轉型為藝文用途，以及將歷史建築導入文化、餐飲體驗的不同活化模式。

趙少康說，基隆是他的出生地，對於基隆的童年記憶印象深刻，來到基隆就像是回家一樣溫暖。看著這座城市在謝國樑帶領下持續轉變，從城市公共工程到軟體藝文空間，都提供基隆市民更宜居的環境，相信市民都能深刻感受到整個市府團隊的用心及努力。

基隆市政建設方面，趙少康特別關注汙水下水道接管進度，他分享在國外取經的經驗，肯定謝市府努力的方向。汙水下水道是城市發展非常重要的基礎建設，雖然工程埋在地下，市民平時不一定看得見，但對於改善居住環境、河川水質及整體城市生活品質，都有長遠而直接的影響。

謝國樑指出，城市建設除了大型硬體工程，更重要的是讓市民在日常生活中感受到改變。未來市府仍會持續盤點基隆具有歷史、文化及觀光潛力的空間，透過公私協力與專業團隊合作，讓更多老建築、舊場域找到新的使用方式，在保存基隆城市記憶的同時，也為青年藝文、觀光及地方發展創造更多可能。

中廣前董事長趙少康今到基隆沙灣歷史文化園區，參訪「必應創造展演空間」及「官邸作客」，基隆市長謝國樑解說市府推動歷史場域活化、藝文展演及城市觀光成果。記者邱瑞杰／攝影

中廣前董事長趙少康今到基隆沙灣歷史文化園區，參訪「必應創造展演空間」及「官邸作客」，基隆市長謝國樑解說市府推動歷史場域活化、藝文展演及城市觀光成果。記者邱瑞杰／攝影