不敷成本…台東太麻里金針花田 15年縮減7成

台東縣太麻里金針山曾是賞花勝景，但種植面積從十五年前兩百多公頃到現在剩約五、六十公頃，縮減至少七成，產業及花源均銳減。民代指農民面對原物料、人工成本上漲，留花補貼逐年減少，種植意願降低，恐讓金針山的觀光特色褪色，要求縣府協助維持產業。

農業處代理處長羅淑圓說，金針花是台東重要的農業地景及觀光資源，為維持花季景觀，近年公所編列留花補助；縣府則訂有「觀光競爭型補助要點」協助推動。

議員翁麗吟質詢表示，金針花每年吸引不少遊客上山賞花，但近年種植面積減少，花況也不如過去。農民反映主要是栽種成本愈來愈高，且工資上揚、僱工不易，政府提供的留花補貼又不足，自然降低栽種意願。她指出，花蓮赤柯山留花補貼七、八百萬元，縣府若希望金針花海繼續成為台東觀光特色，應從補助及產業經營面實質支持。若無法提高誘因，不只影響產業，也可能衝擊太麻里特有景觀。

縣府秘書長盧協昌表示，今年中央統籌分配稅款增加後，鄉鎮市公所分配到的經費較往年增加兩、三千萬元，部分公所達億元以上。若公所編列預算有困難，可由縣府財政單位協助，不過地方產業發展經費不能全由縣府負擔，鄉鎮市公所既認定金針產業重要，就應善用自有財源維繫產業發展，縣府再從旁協助。