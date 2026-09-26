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台東父女同額競選村里長 父拚三連霸、女兒首次參選無人競爭

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣關山鎮新福里長黃德炘（右）尋求三連霸，女兒黃明貞（左）首度參選池上鄉錦園村長，父女兩人此次登記截止後均無其他競爭者，形成父女同額競選的特殊情況。圖／周福安提供
台東縣關山鎮新福里長黃德炘（右）尋求三連霸，女兒黃明貞（左）首度參選池上鄉錦園村長，父女兩人此次登記截止後均無其他競爭者，形成父女同額競選的特殊情況。圖／周福安提供

2026地方公職人員選舉4日完成登記，台東縣部分基層選舉出現同額競選情形，其中關山鎮新福里長黃德炘尋求三連霸，登記截止後無人與其競爭；他的女兒黃明貞則嫁到池上，此次首度投入選舉，挑戰池上鄉錦園村長，同樣成為唯一登記參選人，形成父女兩人分別角逐村里長、且雙雙同額競選的特殊情況。

這次地方公職人員選舉登記於4日截止，縣議員部分有2個選區3人完成登記，鄉鎮市民代表5個選區6人，鄉鎮市長3人，里長31里共31人，村長32個村共32人完成登記，部分選舉職務呈現同額競選。

其中，關山鎮新福里長黃德炘已擔任兩屆里長，此次再度登記參選，尋求三連霸。登記截止後未出現其他競爭者，讓他順利以同額方式迎接這次選舉。

巧合的是，黃德炘的女兒黃明貞也在這次選舉投入基層選舉。嫁到池上成為「池上媳婦」的她，首度參選就挑戰錦園村長，登記截止後同樣沒有其他人登記參選，父女兩人分別在不同鄉鎮、不同村里長選舉中形成同額競選。

地方朋友得知後笑稱，當不少參選人仍在積極拜票、爭取選民支持，甚至面臨多名對手競爭之際，黃家父女兩人卻意外出現「各自沒有對手」的情況，成為這次台東基層選舉相當有趣的話題。

不過，父女兩人並未因此鬆懈，仍持續爭取地方支持。對他們而言，雖然登記截止後沒有其他競爭者，但選舉仍須依相關法定程序進行，能否獲得選民支持，仍是此次參選的重要意義。

里長 台東縣選舉 2026九合一選舉

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