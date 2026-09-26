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台東父女分別參選村里長 自己1票就當選

中央社／ 台東縣26日電

台東年底九合一選舉有43名參選人同額競選，其中關山鎮新福里長參選人黃德炘和池上鄉錦園村長參選人黃明貞是父女，如沒意外，自己投自己一票即當選，讓許多參選人羨慕。

另同是父子檔的台東市長參選人陳銘風和代表參選人陳建廷，雖沒有這麼幸運同額競選，但有機會上演「兒子質詢父親」。

年底九合一選舉登記，根據台東縣選委會資料，有43名參選人同額競選，包括3名鄉鎮長、3席縣議員、31名村里長、6席鄉鎮市民代表。

其中關山鎮新福里長參選人黃德炘爭取3連霸，沒有其他人挑戰。女兒黃明貞嫁為池上媳婦，此次初試啼聲參選錦園村長，同樣出現無人競爭。

無黨籍縣議員陳宏宗的助理周福安表示，許多朋友表示，當其他候選人還在為求勝選競爭激烈之際，黃家兩父女卻可以說是篤定當選，兩人目標是爭取多數支持的選票在努力，難怪羨煞不少的參選人。

黃德炘接受中央社記者訪問時表示，女兒過去都會協助他處理里民服務的事，也漸漸對公共服務產生興趣，這次原本是女婿要參選，但因女婿要忙田裡的事，才由充滿服務熱忱的女兒參選。

另台東市也出現父子檔參選，台東市長陳銘風爭取連任，有民進黨翁聖惠挑戰；兒子陳建廷參選市民代表，第2選區8選5人，競爭激烈，不過有機會出現「兒子質詢父親」畫面。

陳銘風表示，他沒有反對兒子參選，但說實在也沒有很贊成。不過，好的人才願意留在台東，還是希望大家給陳建廷機會。

根據中央選委會法規，村里長選舉（含補選）如僅1名候選人同額競選時，無論得票多少均為當選，其得票數即為最低當選票數。

里長 九合一選舉 台東縣選舉

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