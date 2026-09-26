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影／全台六大城隍廟基隆遶境發1萬個鹹光餅 「大猩猩」逛大街

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全台六大城隍廟基隆遶境發1萬個鹹光餅，「大猩猩」上車逛大街。圖／基隆護國城隍廟提供
全台六大城隍廟基隆遶境發1萬個鹹光餅，「大猩猩」上車逛大街。圖／基隆護國城隍廟提供

「2026雞籠城隍文化祭」 重頭戲「城隍日巡」今登場，全台六大城隍台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、豐原城隍爺廟、埔里瀛海城隍廟，齊聚基隆，巡行市區、賜福百姓。城隍爺日巡今年準備1萬個「鹹光餅」沿途發送，許多民眾爭相索取。

今年除傳統城隍信仰文化，也加入多項特色，讓百年日巡宛如一場「城隍嘉年華」。基隆港正在展出15米高充氣氣球「黃阿瑪」，六大城隍廟的七爺、八爺吸引民眾目光，大家爭相在在海洋廣場和黃阿瑪、城隍爺及神轎合照。

松山霞海城隍廟兩隻大猩猩陪著城隍爺逛大街，巨大造型走進基隆街頭，沿途民眾爭相拍照，豐原城隍爺廟則帶來極具特色的「日式神轎」，不同於傳統台灣神轎形式，展現各地城隍文化不同風貌。

今年特別多準備至1萬個「鹹光餅」沿途發送，把基隆最具代表性的傳統味道融入城隍信仰，象徵城隍爺賜福、保平安，讓大小朋友把「可吃的平安符」帶回家。

還有「城隍夫人出巡」也引人注意，10多年前城隍夫人曾託夢表達希望能隨同城隍爺出巡，自此每逢日巡遶境，城隍夫人便乘坐專屬神轎，陪伴城隍爺巡行大街小巷。城隍爺、城隍夫人一前一後出巡，可說是神界版的「夫唱婦隨」，也成為雞籠城隍日巡中難得一見畫面。

全台六大城隍廟基隆遶境發1萬個鹹光餅。圖／基隆護國城隍廟提供
全台六大城隍廟基隆遶境發1萬個鹹光餅。圖／基隆護國城隍廟提供

全台六大城隍廟基隆遶境發1萬個鹹光餅。圖／基隆護國城隍廟提供
全台六大城隍廟基隆遶境發1萬個鹹光餅。圖／基隆護國城隍廟提供

全台六大城隍廟基隆遶境發1萬個鹹光餅。圖／基隆護國城隍廟提供
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遶境 城隍廟 基隆

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