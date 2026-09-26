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國慶焰火倒數！台東29日晚間試放3分鐘 陸海空管制啟動
睽違9年的國慶焰火今年重返台東，10月10日將在台東登場。為確認正式施放前的彈道、風向及安全距離，國慶焰火籌備單位預定9月29日晚間8時起，在卑南溪出海口試放3分鐘，並依試放結果檢視及調整相關安全措施。
縣府表示，國慶焰火活動當天預期吸引大批民眾及國內外遊客到場，縣府已與民航、國軍、航港、警政及交通等單位協調，針對陸、海、空域及周邊交通進行管制。
正式焰火預定10月10日晚間施放，施放時間將於晚間8時30分前結束，焰火發射角度原則朝東側外海偏轉，以降低對周邊區域的影響。
交通管制部分，中華大橋當天晚間6時30分至9時將實施交通管制，縣府提醒民眾提前規畫行程，並依現場人員指揮通行，勿為了觀看焰火滯留橋面或道路，以免影響交通及自身安全。
縣府也提醒，9月29日試放及10月10日正式施放期間，民眾都應遵守相關海、空域管制規定。活動地點海濱公園屬禁航區，禁止違規操作無人機，依民用航空法及遙控無人機管理規則相關規定，違規可能面臨處罰。
縣府呼籲，想觀看試放的民眾應選擇安全且不影響交通的位置，勿在中華大橋或道路上停留觀賞；正式活動當天相關交通及管制措施，將依最新公告辦理。
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