台東太麻里金針山金針花田15年縮逾7成 議員憂補貼不足難留花海

台東太麻里金針山曾是遊客賞金針花的重要景點，但金針產業近年逐漸萎縮，15年前栽種面積還有200多公頃，如今僅剩約50、60公頃。台東縣議員翁麗吟在縣政總質詢指出，農民面對原物料、人工成本上漲，加上留花補貼逐年減少，種植及留花意願降低，恐讓金針山的觀光特色逐漸褪色，要求縣府協助維持產業。

翁麗吟表示，金針花不只是農作物，也是太麻里重要的觀光資源，每年花季吸引不少遊客上山賞花，但近幾年不僅種植面積明顯減少，花況也不如過去。她表示，農民反映目前栽種成本愈來愈高，請工不易且工資增加，如果政府提供的留花補貼又不足，農民自然會降低留花的意願。

她並指出，據了解，花蓮赤柯山的留花補貼規模達新台幣700、800萬元，相較之下，台東相關補助是否足以支撐農民持續種植、留花，值得縣府重新檢視。翁麗吟認為，若希望金針花海繼續成為台東觀光特色，除了要求農民維持種植，也應從補助及產業經營面給予實質支持。

農業處代理處長羅淑圓表示，太麻里金針花確實是台東重要的農業地景及觀光資源，為維持花季景觀，近年公所都有編列相關留花補助；縣府則訂有「觀光競爭型補助要點」，由各鄉鎮市公所提報計畫申請，協助地方推動產業發展。

縣府秘書長盧協昌則表示，今年中央統籌分配稅款增加後，各鄉鎮市公所分配到的經費較往年增加約2000萬至3000萬元，部分公所可運用的財源也達億元以上。他說，縣府會協助地方處理產業發展所需經費，若公所編列預算時有困難，也可由縣府財政單位協助。

不過，盧協昌也認為，地方產業發展不能所有經費都由縣府負擔，鄉鎮市公所既然認定金針產業重要，就應展現投入的決心，將自有財源運用在產業維繫上，縣府則從旁協助。

從200多公頃到如今約50、60公頃，太麻里金針山栽種面積15年間大幅縮減，缺工、成本上升及補助不足等因素，都成為農民是否繼續種植及留花的考量。翁麗吟認為，若無法改善農民的生產誘因，未來不只影響金針產業，也可能衝擊太麻里金針山的觀光景觀。