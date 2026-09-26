花蓮國旅補助奏效 秋節訂房全國第3

觀光署公布中秋及教師節連假前三天平均訂房率，花蓮排名全國第三。縣府表示，九月一日加碼推出的國旅住宿補助，已售出四萬間客房，逾七萬七千人次登錄，估計帶動上億產值，因第一階段補助經費超過八成，正向中央申請第二階段經費。

中央國旅補助這個月上路，花蓮縣府同步推「秋冬觀光團遊、自由行雙軌加碼」，這個月起到十二月底在縣內同一間旅宿連住兩晚補助二千元，long stay十二晚最高七千元，每月可用一次，與國旅方案疊加最高可獲九千五百元補助，縣民入住縣內旅宿也有專屬優惠。

縣府表示，加碼推出國旅住宿補助希望延長旅客停留時間，因此以連住二晚以上為門檻；花蓮南北狹長，縣府鼓勵縣民在花蓮規畫二天一夜微旅行，認識家鄉。自由行補助上路不到一個月，經費使用率已達百分之二十五，團體旅遊出團成長二到三成。

四天連假花蓮活動多，花蓮國際石雕藝術季首度請到澳洲藝術團隊ＥＮＥＳＳ，在花蓮日出大道展出大型巨石陣互動裝置作品「Iwagumi Air Scape」，以「石頭在呼吸」為主題，由十九座最高十三公尺，宛如天然巨岩的充氣裝置組成，在夜色中展現光影變化，將在日出大道展出到十月十二日。

中秋出遊釀憾事

不過，昨也發生出遊憾事，台東顏姓男子昨中秋假期載家人一家五口出遊，在台九線花蓮富里鄉與對向小客車碰撞，卅五歲女兒當場失去呼吸心跳，送醫不治，顏男腦出血傷勢嚴重，搶救到下午四時三十分無效；另外同車三人及同對方駕駛共四人受傷。警方初步調查，是對向車超車不慎釀禍。