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全國首例！台東鹿野高台鄉村計畫通過 將增停車場、公廁及自行車道

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東鹿野高台擁有開闊的花東縱谷景觀，也是熱氣球及飛行活動的重要場地；內政部國土計畫審議會日前通過「鹿野高台周邊地區」鄉村地區計畫，成為全國首例。圖／台東縣政府提供
台東鹿野高台擁有開闊的花東縱谷景觀，也是熱氣球及飛行活動的重要場地；內政部國土計畫審議會日前通過「鹿野高台周邊地區」鄉村地區計畫，成為全國首例。圖／台東縣政府提供

台東縣政府與鹿野鄉公所多年積極爭取，「台東縣鹿野鄉鄉村地區計畫（鹿野高台周邊地區）」日前獲內政部國土計畫審議會第52次會議審議通過，縣府表示，這也是國土計畫法上路後，全國第一個通過審議的鄉村地區計畫，未來將從公共設施、觀光服務、農業景觀及土地使用等面向，為鹿野高台發展建立更完整的規畫。

縣府表示，鹿野高台是台灣國際熱氣球嘉年華及飛行活動重要場地，每年吸引大量遊客造訪。此次計畫範圍約51.79公頃，將利用現有道路系統規劃步行及自行車路線，並改善重要路段，同時增設停車場公廁、休憩、觀景及導覽等設施，提升遊客遊憩品質與安全。

建設處長蔡勝雄表示，計畫將透過公有土地協調、政府投入及公私合作等方式，逐步補足公共設施，在推動地方發展的同時兼顧公共利益。未來符合計畫條件的土地若要調整使用，須依規定提供部分土地作為公益性設施用地供公共使用，相關開發仍須依各項法規程序辦理。

鹿野高台擁有農業地景、大草皮及花東縱谷景觀，也是紅烏龍茶及農特產品的重要產地。縣府未來將以強化既有觀光服務功能為主，其他區域則維持農業生產及原有景觀，避免開發影響當地環境。

縣府表示，後續將依審議意見完成相關程序，再由觀光、交通、農業、建設等單位，與交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處合作，逐步推動各項建設，讓鹿野高台在觀光發展之餘，也能兼顧農業、生態與地方生活環境。

公廁 台東 停車場

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