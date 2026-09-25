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豪雨沖毀台東卑南溪水覆蓋 縣府搶修逾7成迎戰東北季風揚塵

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
8月豪雨造成台東縣卑南溪部分河段水覆蓋及導水土堤受損，縣府調度機具搶修，修復進度已達7成以上，提前迎戰東北季風可能帶來的河川揚塵。圖／台東縣政府提供
8月豪雨造成台東縣卑南溪部分河段水覆蓋及導水土堤受損，縣府調度機具搶修，修復進度已達7成以上，提前迎戰東北季風可能帶來的河川揚塵。圖／台東縣政府提供

受8月連續強降雨影響，台東縣卑南溪溪水暴漲，部分河段既有水覆蓋及導水土堤遭洪水沖刷受損，河床裸露面積增加。為因應秋冬東北季風可能引發河川揚塵，縣府趁雨勢趨緩、確認現地作業安全後，立即調度人力及重型機具搶修，目前環保局維護的水覆蓋區域，修復進度已達7成以上。

縣府環保局表示，8月豪雨造成台東大橋至卑南溪出海口等河段水覆蓋明顯受損，環保局隨即進行現地勘查及機具調度，依河床裸露程度及揚塵風險，優先針對高風險區域進行導水、築堤及水覆蓋修復，並視河床水文及天候條件持續擴大改善範圍。

卑南溪河床變動快速，水覆蓋設施容易受到颱風、豪雨及溪水暴漲影響，因此揚塵防制並非一次性工作，必須隨河床及水文條件持續調整。9月起逐漸進入東北季風好發期，縣府將持續掌握氣象、風速風向、河床裸露及水覆蓋情形，滾動調整修復區位及施工量能。

依歷年監測及防制經驗分析，當水覆蓋修復程度達7成，在風速達每秒4.6公尺以上時，河川揚塵發生機率可由約5成降至約2成。環保局表示，此次搶在東北季風影響加劇前加速恢復水覆蓋，主要就是提前降低裸露河床遭強風吹襲所產生的揚塵風險。

除現地修復外，也同步強化揚塵預警，透過空氣品質監測及24、48小時揚塵預報機制，掌握可能發生揚塵的時間與區域；如預判風險升高，將透過環保局官方臉書、TTPush、電子看板、跑馬燈及通報群組發布資訊，提醒沿岸居民及用路人提前防護。

豪雨 台東 東北季風

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