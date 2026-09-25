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台東二期稻作收割後拚花海 議員建議種油菜、波斯菊、向日葵迎遊客

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縱谷二期稻作收成後，農田種植綠肥作物，花季形成大片花海，不僅增添農村景觀，也能兼顧農地養護與生態環境。聯合報系資料照
台東縱谷二期稻作收成後，農田種植綠肥作物，花季形成大片花海，不僅增添農村景觀，也能兼顧農地養護與生態環境。聯合報系資料照

每年二期稻作收成後，台東縱谷農田陸續換上另一番景色，油菜花等綠肥作物開花後形成大片花海，不僅賞心悅目，也能兼顧農地養護與生態環境。縣府配合農業部農糧署推動冬季休閒期綠肥作物種植，免費提供綠肥種子，鼓勵農友利用農田休耕期間養地。

縣府農業處表示，綠肥作物於適當時期翻耕後，可增加土壤有機質及養分，改善土壤環境、維護農田地力，也有助後續耕作；開花期間則可營造農村景觀，同時提供蜜源及生態環境等效益。

今年台東各農會均提供油菜種子供農友申領，其中東河鄉農會另增加向日葵種子。東部地區綠肥種子已自9月23、24日起陸續配送至各地農會，有需求的農友可向土地所在地農會洽詢申領，實際數量依各農會核配情形發放，送完為止。

農友申領時應攜帶身分證明文件及農地使用相關證明資料，實際受理方式及所需文件可先向所在地農會確認。縣府也提醒，若同一筆農地已申報相關農業環境維護或種子補助措施，應依當年度規定辦理，避免重複申領。

議員陳宏宗則建議，縱谷二期稻作約一個月後陸續進入收割期，從稻作收成後到農曆春節前，正是農田休閒期，農業處可編列經費購買油菜花、向日葵、波斯菊等種子，提供稻農播種。

陳宏宗表示，若能鼓勵農民在稻田收成後種植花卉，待花季到來，縱谷將形成大片花海，除可讓農地休養、改善地力，也能營造台東冬季農村景觀，吸引遊客前來拍照打卡，進一步帶動地方觀光。

台東 議員 二期稻作 農業處

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