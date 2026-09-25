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影／半世紀基隆「國家新城」老牌樓拆了 地方不捨送最後一程

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
50年歷史基隆「國家新城」牌樓拆了， 地方不捨老地標送最後一程。記者游明煌／攝影
50年歷史基隆「國家新城」牌樓拆了， 地方不捨老地標送最後一程。記者游明煌／攝影

基隆市安樂區樂利三街「國家新城」社區住戶逾萬人，入口處的舊城門牌樓有50多年歷史，但因時代久遠，影響社區進出整體動線，今天凌晨完成拆除作業，地方不捨送行。該區域5叉路口匯集，將重新規畫動線。

市府工務處昨晚大批工程人員和重型吊車到場，全線封閉改道，今天凌晨1點多開始拆除陪伴在地居民超過50年的「國家新城牌樓」。居民看著切割機具啟動，發出聲響，拿起手機拍照，相當不捨。

這座白色的雙十「廾」字型老牌樓，左邊寫著「五福社區」，右側寫「六合社區」，橫梁寫「安和樂利」，每天進出新區民眾都習以為常。

過去幾十年來，牌樓是數萬名居民人每天通勤、回家必經之路，隨著國家新城人口愈來愈多，市府推動人行環境改善工程將它拆除，未來該區域5叉路口匯集，將重新規畫動線。

市府工務處長簡翊哲說，為了改善國家新城交通與人行環境，工務處在中秋連假前一晚，深夜進行封路，今天凌晨順利將牌樓切割拆除。

安樂區六合里長潘德發說，舊牌樓非常有歷史，至少有5、60年歷史，是當初國家新城社區設置時就設了，一直以來都有妥善的維護，也等於是國家新城的代名詞。但時間太久，造型老舊也妨礙交通動線，拆除後對國家新城社區及交通動線都有所幫助。

50年歷史基隆「國家新城」牌樓拆了， 地方不捨老地標送最後一程。記者游明煌／攝影
50年歷史基隆「國家新城」牌樓拆了， 地方不捨老地標送最後一程。記者游明煌／攝影

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