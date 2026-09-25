基隆市長謝國樑昨晚成立「在地文史工作者挺善樑」後援會，謝國樑說，3年多來從交通、治水、環保、招商到文史保存、文化觀光發展，每一項政策都是為了讓市民生活更好，也讓基隆400年的故事被更多人看見。未來盼能持續推動各項建設，捷運興建及AI資料中心等新興產業布局，讓基隆成為兼具歷史底蘊與產業發展潛力的幸福城市。

謝國樑與市民面對面座談，就地方文史保存、文化傳揚、甚至防災措施等議題聽取市民意見。活動由後援會會長田元良邀集莊耀輝等在地文史工作者與關心文化的市民共同出席。

在地文史工作者莊耀輝表示，謝國樑市長及市府團隊的施政績效市民有目共睹，像他自己就對行人友善政策深有所感。他也熱情地為市長加油，期待未來市政團隊能持續加強關注地方文史工作。

莊耀輝說，劉銘傳隧道是台灣第一條鐵路隧道，1880年代動工，如今每月吸引上萬人次造訪，是謝市長上任後的重要政績，盼團隊持續深耕地方文史工作。

謝國樑表示，這3年多雖歷經罷免的挑戰，市府團隊仍沒有停下腳步，從交通安全、汙水下水道、招商引資到捷運建設都有具體進展，未來會持續一步一步把基隆變得更好。

針對在地文史保存與文化觀光宣揚，謝國樑表示，市府十分重視，市府近年修復劉銘傳隧道等古蹟、活化法國公墓等歷史場域，並結合光雕藝術妝點城市，去年還引進人氣IP「鯊魚先生 MR. SHARK」推出馬年主題光雕作品「鯊騎馬」，廣獲好評；明年羊年將會推出新的意象，讓基隆兼具歷史底蘊與現代美學。

謝國樑表示，市府團隊在各方各面都付出努力，但有些工作還需要多些時間，懇請市民再給團隊4時間，一起把下一步走得更穩、更好。

文史工作者挺善樑後援會成立，謝國樑：再給團隊4年走得更穩更好。圖／謝國樑競辦提供