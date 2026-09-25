花蓮檢察長宿舍委外 縣定古蹟變身藝文會所

花蓮近年受地震等影響觀光受創，許多店家退出。但仍有業者勇敢投入，花蓮縣文化局整修震損的縣定古蹟「檢察長宿舍」委外營運，業者、歷史學博士范雅鈞斥資四百萬元，定位為歷史、閱讀、飲食與創作的「知所」，盼成為花蓮文化據點。

位於花蓮市三民街的「檢察長宿舍」屋齡九十年，是日式木構高等官第二種住宅，也是花東地區最高司法機關—台北地方法院花蓮港支部唯一的歷史證據，由文化局爭取經費斥資兩千多萬元整修，再委外經營。

范雅鈞因受託撰寫「吉野一號米」等三本花蓮農業相關書籍，與花蓮結緣，多次田野調查，熟悉在地文史；原本前年就要接手「檢察長宿舍」，沒想到點交前六天發生四○三大地震，老宅竹編夾泥牆面受損，文化局緊急搶修。

范雅鈞將這棟古蹟視為承載文史、交流文化的據點，不只是一間咖啡店，雖投入數百萬元整理，卻僅留部分座位，也採預約制經營，其餘空間作為藝文交流使用，希望保留時間、空間、心靈的餘裕。

「這是歷史學家的浪漫與實踐。」范雅鈞說，花蓮觀光確實低迷，許多朋友勸退，但她總覺得對花蓮有種使命感。花蓮知所名稱來自「禮記．大學之道」，以「知」為核心精神，將陸續舉辦歷史及主題展覽、藝文展演等，盼透過空間活化與文化活動，讓歷史走進日常。