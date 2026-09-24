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魏嘉賢拋高鐵延伸花蓮 游淑貞、張峻提短中長期解方

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今天提出高鐵延伸到花蓮的主張。記者王燕華／攝影
無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢今天提出高鐵延伸到花蓮的主張。記者王燕華／攝影

行政院已核定高鐵延伸到宜蘭，預計最快3年後動工。花蓮縣長參選人魏嘉賢今天主張高鐵應該延伸到花蓮，並邀請其他參選人一同爭取。國民黨籍游淑貞認為，東部快鐵盡早完成才是務實做法；張峻說，交通建設要分短、中、長期推動，先解決每天出門就會遇到的問題。

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無黨籍魏嘉賢拋出「高鐵延伸花蓮」構想，表示若高鐵能從宜蘭再進一步延伸到花蓮，可減少轉乘時間，直接拉近花蓮與北部都會區的距離，並讓花蓮在公路與火車外，多一個對外運輸的選擇，提升交通韌性；還建議中央應從大花蓮生活圈出發，評估將高鐵站設在吉安鄉。

他強調，不是要求馬上蓋高鐵，而是要及早啟動整體規畫，把未來發展空間和銜接條件先留下來；高鐵宜蘭站設計還沒定案，往南延伸的銜接條件正適合一併考慮，至於地方政府角色是提出地方需求和方案，爭取中央納入評估，並及早做好土地、都市計畫等地方端的準備。

藍營縣長參選人游淑貞表示，花蓮人需要一條安全可靠的回家路，高鐵當然可以討論，但花蓮真正需要的是「短中長期一起做」，眼前提升台鐵運能與安全，中期加速東部鐵路提速及瓶頸改善，長期則對高鐵延伸花蓮保持開放。

她說，任何能夠改善花蓮聯外交通、縮短城鄉距離的重大建設，都樂見中央進行專業評估，但現在讓東部快鐵盡早完成才是更務實做法，未來中央若正式啟動高鐵延伸花蓮的可行性研究，地方當然應積極參與。

無黨籍縣長參選人張峻表示，高鐵延伸宜蘭已獲核定，花蓮未來如何銜接，值得中央研究，短期最急迫的是鐵路北回線安全，主張中央優先盤點風險，提出明確改善期程，同時檢討連假及熱門時段的購票安排。

中期是如期做好花東鐵路雙軌化、增加列車調度彈性；長期請中央評估高鐵向花蓮延伸的地質、環境、運量與財務條件，及早研究場站與工程銜接空間。

無黨籍花蓮縣長參選人張峻（左）表示，花蓮交通短期最急迫的是北迴線安全。圖／張峻競選服務處提供
無黨籍花蓮縣長參選人張峻（左）表示，花蓮交通短期最急迫的是北迴線安全。圖／張峻競選服務處提供

國民黨花蓮縣長參選人游淑貞（中）認為，高鐵延伸可以討論，但花蓮需要的是短中長期一起做。圖／游淑貞競選服務處提供
國民黨花蓮縣長參選人游淑貞（中）認為，高鐵延伸可以討論，但花蓮需要的是短中長期一起做。圖／游淑貞競選服務處提供

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 游淑貞 張峻 魏嘉賢 高鐵 花蓮

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