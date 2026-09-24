台東縣府「南島是動詞」 獲天下雜誌城市治理卓越獎

天下雜誌「2026天下城市治理卓越獎」，台東縣府以「南島是動詞：與世交會的價值實踐」專案，獲社會進步組優選。縣政府表示，展現台東將南島文化轉化為城市治理方法的長期成果。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，「天下雜誌」「未來城市」公布第4屆「2026天下城市治理卓越獎」得獎名單，台東縣政府文化處以「南島是動詞：與世交會的價值實踐」專案，歷經數月評選，從全台165件參賽城市專案中脫穎而出，榮獲社會進步組優選。

同時縣長饒慶鈴在「天下雜誌」2026縣市首長施政滿意度調查中名列全國第2，並獲「標竿縣市首長獎」肯定。從首長政策領導到跨局處團隊執行，台東城市治理成果獲得雙重肯定。

饒慶鈴透過新聞稿表示，「南島是動詞」獲獎，不只是對單一文化專案的肯定，更是對台東縣府團隊及地方夥伴長期共同實踐的鼓勵。台東推動南島文化，從來不只是為城市加上一個文化標籤，而是從土地、飲食、教育、照顧、藝術及國際交流等不同面向，重新思考政府如何與地方一起工作。

她說，這份榮耀屬於所有參與其中的社區部落、民間團隊、學校、文化工作者、藝術家、農友及國際夥伴。

台東縣政府表示，縣政府自2023年提出「南島元年」政策方向，將「南島」重新定義為「連結、轉譯、共生、共航」4個持續發生的動詞，獲獎專案由文化處與原住民族行政處形成推動雙核心，並串聯教育處及農業處，3年來累積超過15次實質業務對接，讓文化轉譯、部落主體、山海教育、土地治理、友善生產及國際交流形成相互支撐的治理鏈。

台東推動國際南島交流，不將交流停留在參訪、展演、交換紀念品或簽署合作，而是以「一起做事」建立關係。從傳統舟船共航、國際音樂人駐村、藝術家雙向交流，到部落田調、共同創作及工作坊，台東已與夏威夷、帛琉、密克羅尼西亞聯邦、紐西蘭、澳洲、關島、大溪地、菲律賓、馬來西亞、印尼、馬達加斯加、東加及新喀里多尼亞等泛太平洋國家與地區建立實質交流。

「2026天下標竿城市頒獎典禮」預定於10月30日在台北遠東香格里拉舉行，屆時將頒發「標竿縣市首長獎」及「天下城市治理卓越獎」。