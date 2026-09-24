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花蓮萬里溪堰塞湖穩定溢流 林保署到場維護監測設備

中央社／ 花蓮縣24日電

花蓮萬里溪堰塞湖維持穩定溢流，林業保育署花蓮分署昨天率研究單位，搭乘空勤直升機前往湖區，完成浮標式水位計電池更換、電力系統更新與訊號調整，強化監測穩定度。

林業及自然保育署花蓮分署監測，截至今天下午3時，萬里溪堰塞湖水位1086.72公尺，蓄水量525立方公尺，自7月22日發生溢流後，壩體目前無明顯下刷，湖水穩定溢流，水量對下游影響範圍侷限河道內。

花蓮分署自6月發現萬里溪堰塞湖後，即採多重水位監測及防災預警機制，7月初布設第二代投入式浮標水位計（2號水位計），與原有1號水位計形成雙重備援。

花蓮分署表示，7月28日因應湖區水位變化及設備訊號異常，再度前進湖區，回收1號水位計部分失靈設備，也增設2組側岸式衛星水位計及1組自計式雨量筒，提升湖區水位及降雨監測能力。

因2號浮標式水位計電池已超過原預估1個月續航時間，為避免電力不足影響資料回傳，花蓮分署昨天與國立成功大學防災研究中心、內政部空勤總隊及特種搜救隊跨機關團隊合作，進入湖區執行設備維護。

花蓮分署表示，完成2號水位計電池更換，更新3、4號水位計電力系統並調整訊號，確保監測設備穩定運作，持續透過衛星設備每10分鐘回傳水位資訊，結合空拍、雨量及現地監測資料掌握湖區變化。

花蓮 堰塞湖 林保署

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