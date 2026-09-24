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台東海濱公園「消逝的船與地景」將拆除 中秋連假恐成最後見面機會

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東海濱公園「消逝的船與地景」陪伴遊客約3年，曾成為海岸拍照打卡景點，因海灘養護工程預計中秋節後拆除。記者尤聰光／攝影
台東海濱公園「消逝的船與地景」陪伴遊客約3年，曾成為海岸拍照打卡景點，因海灘養護工程預計中秋節後拆除。記者尤聰光／攝影

台東市海濱公園一件由師生共同創作的戶外裝置藝術，可能即將走入歷史。設置約3年的「消逝的船與地景」，過去成為海濱公園少數具有藝術特色的景觀，吸引遊客駐足拍照，不過因應海灘養護工程，作品預計中秋節過後拆除，讓不少師生與遊客感到不捨。

縣府文化處表示，作品位處海岸，採用鋁片結合木材的特殊工法，長期受到自然環境影響，且後續第八河川分署將辦理海灘養護工程，作品勢必面臨移除。會檢視作品現況後，考量結構及後續維護問題，決定先行汰除，預計中秋連假後進場施工。

「消逝的船與地景」是3年前由中原大學建築系及台東女中美術班師生共同完成，參與創作人數超過200人。作品以鋁片及木材打造，設置在海濱公園海岸一帶，經過多年風吹日曬及颱風侵襲，已先後進行2次修繕。

作品即將消失的消息傳出後，也讓曾參與創作的台東女中學生相當感慨。有學生表示，這艘船不只是海濱公園的一件藝術作品，也承載著學長姐留下的創作記憶，對美術班而言具有傳承意義。

不少遊客也認為，海濱公園擁有綿長海岸線，但整體景觀相對單調，裝置藝術反而成為遊客拍照、停留的重要元素。有遊客表示，希望未來能有更多具設計感的公共藝術，增加海濱公園特色，也吸引更多遊客前來。

另一方面，外界傳出太麻里鄉公所有意協助安置這件作品，目前仍在評估階段，作品未來是否能以其他形式保存，尚未有最後決定。

由於拆除工程預計中秋節後展開，台東女中師生也把握連假最後機會，邀請師生回到作品所在地拍照留念，希望為這件陪伴台東海岸3年的作品留下最後影像，也為共同創作的青春記憶留下一個紀錄。

台東市海濱公園「消逝的船與地景」裝置藝術，作品由中原大學建築系及台東女中美術班師生共同創作，設置約3年後將因海灘養護工程面臨拆除。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園「消逝的船與地景」裝置藝術，作品由中原大學建築系及台東女中美術班師生共同創作，設置約3年後將因海灘養護工程面臨拆除。記者尤聰光／攝影

台東 中秋節 遊客

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