台東禁伐補償逾6.5億 中秋前完成發放 守護山林獲實質支持

台東縣原住民保留地禁伐補償金今年逾6億5千萬元，縣府表示已在中秋節前完成發放，讓符合資格的族人及時領取補償。縣府指出，台東禁伐補償案件數量多、土地分布廣，從申請、資料初審、土地檢測、清冊核定到經費撥付，均需中央、縣府及各鄉鎮市公所協力辦理。

縣長饒慶鈴表示，禁伐補償是對族人維護森林及自然環境的實質支持，也是原住民族土地權益保障政策。為加速今年補償金發放，縣府在受理申請後持續掌握各階段進度，由各鄉鎮市公所辦理申請受理及資料初審，縣府接續進行土地檢測、清冊核定及經費協調，希望能在中秋節前完成撥付。

根據原住民族委員會統計，台東縣去年禁伐補償結案案件共6694件，其中海端鄉1826件最多，其次為金峰鄉1432件、大武鄉1252件；土地檢測核准面積則達6592.4734公頃，其中海端、金峰、大武及延平4鄉核准面積均超過1000公頃。

縣府原民處表示，今年禁伐補償作業從受理申請後，即持續追蹤各公所辦理進度，並針對清冊、領據及經費調度等事項即時協調，以縮短補償金發放時間。此次能在中秋節前完成撥付，有賴原民會協助經費核撥，以及各鄉鎮市公所第一線人員辦理申請受理、資料初審及款項撥付。

縣府表示，台東原住民保留地範圍廣，禁伐補償涉及土地檢測及多階段行政程序，未來將持續與原民會及各鄉鎮市公所合作，檢討申請、初審、檢測、核定及撥款流程，提升行政效率。