「今天清、明天堵」台東大武漁港淤沙難解 議員籲重新思考解方

台東大武漁港淤沙問題困擾地方超過20年，縣府持續投入經費清淤，但港區仍反覆淤積。議員翁麗吟昨在總質詢指出，漁民長期受淤沙影響生計，縣府也年年傷腦筋，「總不能今天清淤完，明天又堵塞」，若持續花錢清淤卻無法解決根本問題，並非長久之計，應積極研議縮小港嘴、北堤延伸等工程，甚至思考漁港多元轉型的可能性。

縣府農業處代理處長羅淑圓表示，目前大武漁港疏濬仍持續委由台東區漁會分次辦理，今年已是第5次清淤，主要維持進出港航道暢通。至於透過縮小港嘴減少淤沙，因涉及當地自然環境等多項條件，不論東、南防波堤延伸，目前都還沒有較明確的工程方案。

羅淑圓指出，北堤延伸部分，縣府依112年調查規畫方案評估，工程經費約需2億多元，也曾提報漁業署，但中央考量投資效益能否達到預期，目前仍持保留態度，尚未獲得承諾。

對於漁港轉型構想，羅淑圓說，大武漁港目前仍有約450名漁會會員，船籍港以大武為基地的船隻，包括20艘小型動力及非動力漁筏，另加其他船種共148艘，顯示地方仍有一定漁業需求。縣府過去也曾向中央爭取收購老舊漁船，但地方對此方案尚未形成共識，畢竟轉型涉及漁民生計及漁村文化永續，仍須地方充分討論。

翁麗吟表示，大武漁港未來究竟要朝多元發展轉型，或設法恢復過往漁業榮景，縣府都應重新思考，建議找時間與漁民座談溝通，凝聚地方共識，才能真正處理長期淤沙及漁港未來發展問題。

羅淑圓回應，取得地方共識的方式有很多，縣府都樂意配合。不過，中央目前對老舊漁船收購主要以大型船舶為優先，大武漁港船隻多在20噸以下，甚至包括舢舨船，因此收購排序相對靠後。她說，前2年大武漁港船隻都未排入收購行列，截至目前，中央收購通過數量仍是「掛零」。