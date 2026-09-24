宜蘭中秋裝置藝術 月球飛碟降落冬山

宜蘭冬山鄉公所舉辦「月亮什麼冬冬」大型裝置造景亮相了，今年以「宇宙探索與童趣幻想」為主題，將月球化身為約七公尺高的飛碟造型，結合超萌玉兔與星際太空人，彷如月球飛碟降臨冬山火車站的夢幻奇景，全新造型昨天一出現就吸引民眾拍照打卡。

月亮什麼冬冬邁入第七年，戶外藝術造景展至十一月一日。冬山鄉公所昨天與代表會公開裝置藝術主角「月球飛碟」，巧妙結合月亮意象與飛碟造型，駕駛艙內藏著可愛小玉兔，底部搭配燈光投射出降臨地球的光束，營造飛碟自外太空降臨地球的視覺效果；現場另一亮點是坐在地球上的太空人，高舉右手彷彿邀請旅客一起來探索宇宙。

鄉長林峻輔表示，「月亮什麼冬冬」已經成為冬山鄉最具代表性的節慶品牌，每年透過創意設計打破傳統框架，這次融入星際冒險元素，希望讓大人小孩都能在冬山火車站感受獨特節慶氛圍，歡迎民眾攜家帶眷賞月、看燈，留下難忘回憶。

活動地點在宜蘭縣造型最美的冬山火車站，飛碟月亮與美美的火車站相互輝映，活動期間每天傍晚五時亮燈至晚間十一時。