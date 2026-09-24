動漫廣播宣導回收 花蓮市垃圾車玩創意

「大雄，有電池的東西不能直接丟進垃圾車啊！」最近花蓮市民倒垃圾時會聽見熟悉動漫聲音，市公所打破制式宣導，邀請知名配音員林筱玲、陳美貞，以「大雄」及「哆啦Ａ夢」角色，錄製電池產品勿丟垃圾車等廣播稿，隨垃圾車播放，不少民眾特意停下腳步傾聽，會心一笑。

市公所說，這次由林筱玲擔任大雄、陳美貞擔任哆啦Ａ夢，錄製「樂圾通Ａpp」及「電池產品勿丟垃圾車」兩大主題，不只是一般廣播宣導，也設計情節。

「樂垃通Ａpp」是家戶也常出現的「大雄追不到垃圾車」，哆啦Ａ夢介紹「樂圾通Ａpp」，可以透過手機查詢垃圾車即時位置及清運資訊，不必苦等，或是拎著大包小包垃圾追著垃圾車跑。

第二個主題是大雄要把廢棄的行動電源和舊電池放進垃圾袋，丟入垃圾車，哆啦Ａ夢趕緊阻止，提醒鋰電池、行動電源及含電池產品若遭垃圾車壓縮，可能造成冒煙、起火甚至爆炸，呼籲正確分類並回收。

「換一種讓市民聽得下去的方式，與市民溝通」市長魏嘉彥說，垃圾車每天深入大街小巷，除了清運垃圾，也是最貼近民眾的行動宣導平台，換個有趣方式，讓不同年齡層的市民朋友聽到熟悉動漫聲音，傳遞市政資訊。