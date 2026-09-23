快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆明年社福經費藍綠開火…綠控5項大砍5.8億 市府駁：整體增6億

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基市政府記者會回擊，指社會處持續擴大社會福利資源投入，明年單年大幅增加 6億多元，四大面向打造「看得到、用得到」的溫暖共融城市。圖／基隆市政府提供
基市政府記者會回擊，指社會處持續擴大社會福利資源投入，明年單年大幅增加 6億多元，四大面向打造「看得到、用得到」的溫暖共融城市。圖／基隆市政府提供

民進黨基隆市黨部昨指控基隆市長謝國樑高掛「基隆有愛、為了下一代」看板，明年度預算生育、弱勢、老人及身心障礙照顧等5項經費大砍5.8億，質疑有愛只是嘴上說。基市政府今天記者會回擊，指社會處持續擴大社會福利資源投入，明年單年大幅增加 6億多元，四大面向打造「看得到、用得到」的溫暖共融城市。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏昨表示，謝國樑市長近期高掛「基隆有愛、為了下一代」看板，但檢視115年與116年度預算，生育、弱勢、老人及身心障礙照顧。中低收入老人生活津貼等五項經費，合計從11億降至5億，減列將近5億8000萬，超過五成，市府應向市民說明減列原因，以及相關服務將受到什麼影響。

余睿柏說，謝國樑近期看板主打「基隆有愛、為了下一代」，民進黨基隆市黨部才以市府正式提出的預算數字檢視相關訴求，「數字會說話」余睿柏呼籲謝國樑市長不要嘴上說有愛、回頭卻砍預算，市民真正需要的，是這份愛不能只是淪為看板上的口號，要能夠實際反映在市民的照顧上。

基隆市政府今天記者會說明，市府副發言人吳禹辰說，社會處持續擴大社會福利資源投入，由115年的38億提升至116年的44億，單年大幅增加6億，充分展現市府照顧各年齡層與多元族群需求的決心，全力為基隆市民構築更周延的社會安全網。

社會處長楊玉欣指出，盤點近幾年各項關鍵社福經費，針對婦女福利、老人福利、社會工作及身心障礙福利四大重點領域持續投入資源，逐步充實各項服務量能。

楊玉欣說，為強化女性支持系統與家庭照護後盾，婦女福利預算增幅高達 268%，持續推動「好孕乘三」友善孕媽服務，從食、衣、行三大面向支持孕媽咪；老人福利面向，市府持續充實共餐及社區照顧關懷據點，推動長樂65專案。

市府並持續推動復康巴士服務轉型，每月服務趟次從約1500趟成長至4000趟以上，服務量能成長166%，並積極推動社福建設，打造基隆身障創新基地，預計10月底啟用，市府持續以務實的執行力，貼近市民實際需要，發展更多多元、普及且便民的社福方案。

民進黨基隆市黨部昨指控明年度預算生育、弱勢、老人及身心障礙照顧等5項經費大砍5.8億，質疑有愛只是嘴上說。圖／民進黨基隆市黨部提供
民進黨基隆市黨部昨指控明年度預算生育、弱勢、老人及身心障礙照顧等5項經費大砍5.8億，質疑有愛只是嘴上說。圖／民進黨基隆市黨部提供

基隆 社福

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

揭推動無障礙成果 謝國樑：4年投入身心障礙服務與硬體建設5億

基隆公托4年增2.6倍 達成「1區1公托」

基隆0904淹水擴大補助 公寓大廈每棟最高20萬、攤商每攤最高3萬

藍綠爭霸高雄市長！柯志恩提交通5政見 賴瑞隆拚產業升值

相關新聞

基隆明年社福經費藍綠開火…綠控5項大砍5.8億 市府駁：整體增6億

民進黨基隆市黨部昨指控基隆市長謝國樑高掛「基隆有愛、為了下一代」看板，明年度預算生育、弱勢、老人及身心障礙照顧等5項經費大砍5.8億，質疑有愛只是嘴上說。基市政府今天記者會回擊，指社會處持續擴大社會福利資源投入，明年單年大幅增加 6億多元，四大面向打造「看得到、用得到」的溫暖共融城市。

救護分秒必爭！台東救護車限速100公里 議員建議放寬或由警車開道

台東縣救護車執行緊急任務時，雖依道路交通安全規則可不受一般行車速度限制，但消防局內部規範救護車時速不得超過100公里、消防車不得超過90公里，引發縣議員陳宏宗質疑恐影響偏鄉急救效率，建議適度放寬速限或由警方協助開道；消防局長盧東發表示，將兼顧救護效率與第一線人員安全，重新檢討出勤速度規範。

花蓮市公所創意宣導 垃圾車響起大雄、哆啦A夢聲

「大雄，有電池的東西不能直接丟進垃圾車啊！」最近花蓮市民倒垃圾時會聽見熟悉動漫聲音，市公所打破制式宣導，邀請知名配音員林筱玲、陳美貞，以「大雄」及「哆啦Ａ夢」角色，錄製電池產品勿丟垃圾車等廣播稿，隨垃圾車播放，不少民眾特意停下腳步傾聽，會心一笑。

台東猴害越演越烈！金針花、套袋釋迦都遭殃 議員喊開放抓猴

台東猴害問題持續升溫，從過去啃食農作物，近期甚至連金針花及套袋保護的釋迦都成為獼猴下手目標，讓農民苦不堪言。縣議員翁麗吟今天在縣議會總質詢時表示，過去採取結紮、節育、驅趕及電圍網等方式，效果有限，建議討論開放捕抓入侵農民田地、農園的獼猴，否則猴害恐怕難以有效控制。

基隆0904淹水擴大補助 公寓大廈每棟最高20萬、攤商每攤最高3萬

基隆0904強降雨淹水造成嚴重災情，市府今天宣布擴大災害補助對象，一是受災公寓大廈共同使用空間，每棟補助3到20萬元；二是受災攤商部分，每攤補助1到3萬元。

跑行程突倒地昏迷 民進黨鄉代參選人邱鳳英送醫搶救仍不治

花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英昨晚參加地方活動，在台上突然失去呼吸心跳。消防人員趕到將她送醫，緊急搶救仍告不治。噩耗傳出讓支持者非常不捨，縣黨部也發文悼念。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。