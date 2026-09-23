基隆明年社福經費藍綠開火…綠控5項大砍5.8億 市府駁：整體增6億

民進黨基隆市黨部昨指控基隆市長謝國樑高掛「基隆有愛、為了下一代」看板，明年度預算生育、弱勢、老人及身心障礙照顧等5項經費大砍5.8億，質疑有愛只是嘴上說。基市政府今天記者會回擊，指社會處持續擴大社會福利資源投入，明年單年大幅增加 6億多元，四大面向打造「看得到、用得到」的溫暖共融城市。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏昨表示，謝國樑市長近期高掛「基隆有愛、為了下一代」看板，但檢視115年與116年度預算，生育、弱勢、老人及身心障礙照顧。中低收入老人生活津貼等五項經費，合計從11億降至5億，減列將近5億8000萬，超過五成，市府應向市民說明減列原因，以及相關服務將受到什麼影響。

余睿柏說，謝國樑近期看板主打「基隆有愛、為了下一代」，民進黨基隆市黨部才以市府正式提出的預算數字檢視相關訴求，「數字會說話」余睿柏呼籲謝國樑市長不要嘴上說有愛、回頭卻砍預算，市民真正需要的，是這份愛不能只是淪為看板上的口號，要能夠實際反映在市民的照顧上。

基隆市政府今天記者會說明，市府副發言人吳禹辰說，社會處持續擴大社會福利資源投入，由115年的38億提升至116年的44億，單年大幅增加6億，充分展現市府照顧各年齡層與多元族群需求的決心，全力為基隆市民構築更周延的社會安全網。

社會處長楊玉欣指出，盤點近幾年各項關鍵社福經費，針對婦女福利、老人福利、社會工作及身心障礙福利四大重點領域持續投入資源，逐步充實各項服務量能。

楊玉欣說，為強化女性支持系統與家庭照護後盾，婦女福利預算增幅高達 268%，持續推動「好孕乘三」友善孕媽服務，從食、衣、行三大面向支持孕媽咪；老人福利面向，市府持續充實共餐及社區照顧關懷據點，推動長樂65專案。

市府並持續推動復康巴士服務轉型，每月服務趟次從約1500趟成長至4000趟以上，服務量能成長166%，並積極推動社福建設，打造基隆身障創新基地，預計10月底啟用，市府持續以務實的執行力，貼近市民實際需要，發展更多多元、普及且便民的社福方案。