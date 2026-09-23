台東直飛清邁12月29日開航 邀泰國業者踩線拚2地觀光

台東和泰國清邁12月29日將開通直航，台東民眾免長途舟車勞頓轉機就能直飛清邁旅遊，已開放報名。同時，也邀泰國旅遊業者來台東進行3天2夜踩線交流，為兩城市觀光創機會。

台東縣政府觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，為拓展國際觀光市場，台東縣政府持續推動國際包機航線，12月29日將開通「台東-清邁5日遊」，台東民眾從台東出發，輕鬆前往泰國清邁旅遊。

同時，縣政府也邀請泰國旅遊業者來台東進行3天2夜踩線交流，透過實際走訪與體驗，讓泰國業者認識台東的自然景觀、原民文化與地方生活，搭起兩地觀光交流。

卜敏正表示，泰國業者踩線行程將走訪阿美族民俗中心，體驗排笛樂器手作，認識台東豐富的原民文化；漫遊東河舊街，感受小鎮生活與地方人文風情；並參訪台東天后宮，了解台東多元的信仰文化。從原民文化、街區漫遊到在地生活，讓泰國旅遊業者親身感受台東不同於一般旅遊城市的魅力，也進一步發掘適合泰國旅客的特色旅遊行程。

卜敏正表示，12月29日「台東-清邁5日遊」已開放報名，將安排走訪清邁古城建築文化、聖帕楊鑾寺、森林系藝術村、湄登象園、清邁觀光夜市、藍廟及天使瀑布仙境等景點，從歷史文化到自然風景，也深入感受清邁獨特的生活氣息。透過台東直飛清邁的便利航程，讓台東民眾少一段轉機奔波，多一份從容自在，從家鄉出發就能展開精彩的異國之旅。

卜敏正表示，國際航線的開通，不只是讓台東民眾有更多便利的出國選擇，也讓台東有機會迎接更多國際旅客，縣政府將持續推動國際包機及直航航線，逐步增加台東與國際城市的航空連結，讓台東更容易走向國際，也讓國際旅客更方便來到台東。（編輯：李淑華）