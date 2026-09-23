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救護分秒必爭！台東救護車限速100公里 議員建議放寬或由警車開道

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣消防救護人員執行救護勤務，將患者送往醫院救治，救護車出勤速度也攸關緊急患者送醫效率。聯合報系資料照
台東縣消防救護人員執行救護勤務，將患者送往醫院救治，救護車出勤速度也攸關緊急患者送醫效率。聯合報系資料照

台東救護車執行緊急任務時，雖依道路交通安全規則可不受一般行車速度限制，但消防局內部規範救護車時速不得超過100公里、消防車不得超過90公里，引發縣議員陳宏宗質疑恐影響偏鄉急救效率，建議適度放寬速限或由警方協助開道；消防局長盧東發表示，將兼顧救護效率與第一線人員安全，重新檢討出勤速度規範。

盧東發表示，救護勤務首要仍是將患者安全送抵醫院，消防局在訂定出勤速度時，也必須考量救護人員及用路人的安全，會尋求安全與效率之間的均衡值。他說，若遇到「十萬火急」的情況，勤務執行原則上仍有例外，高級救護隊執行任務時也都會迅速抵達醫院。

他說，未來消防局將再與第一線基層人員討論出勤速度規範，在確保人員及患者安全的前提下，檢討現行速限是否有調整空間。

陳宏宗今天在縣政總質詢指出，救護勤務往往分秒必爭，尤其台東幅員狹長，縱谷、東海岸及南迴地區距離市區醫院較遠，若救護車受內部速限限制，可能增加患者送醫時間。他認為，隨著道路條件改善及救護車性能提升，應讓受過專業訓練的駕駛人員依現場路況，在安全前提下適度調整車速。

依道路交通安全規則第93條第2項，消防車、救護車等特種車輛執行緊急任務時，得不受一般行車速度限制；若開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務，也可不受標誌、標線及號誌指示限制。

不過，消防局基於第一線勤務安全考量，仍訂有救護車最高時速100公里、消防車90公里的內部規範。陳宏宗認為，實際救護過程中，患者病況與道路環境各不相同，若遇到重大創傷、心肺停止等緊急情況，送醫時間更顯重要，因此建議消防局重新檢視相關規定。

他另建議，消防局可與警方建立更密切的勤務協作機制，遇到重大或極度緊急的救護案件，由警車協助疏導交通、清出行車路線，讓救護車在兼顧安全的情況下加速前往醫院。

台東 議員 限速 救護車

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