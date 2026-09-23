宜蘭「月亮什麼冬冬」打造7米月球飛碟 最美冬山火車站變星際廣場

宜蘭冬山鄉公所舉辦「月亮什麼冬冬」大型裝置造景亮相了，今年以「宇宙探索與童趣幻想」為主題，將月球化身為約7公尺高的飛碟造型，結合超萌玉兔與星際太空人，彷如月球飛碟降臨冬山火車站的夢幻奇景，全新造型今天一出現就吸引民眾拍照打卡。

月亮什麼冬冬邁入第七年，戶外藝術造景展至11月1日。冬山鄉公所今天與代表會公開裝置藝術主角「月球飛碟」，巧妙結合月亮意象與飛碟造型，駕駛艙內藏著可愛小玉兔，底部搭配燈光投射出降臨地球的光束，營造飛碟自外太空降臨地球的視覺效果；現場另一亮點是坐在地球上的太空人，高舉右手彷彿邀請旅客一起來探索宇宙。

「月亮什麼冬冬」白天展現童趣造型，夜幕降臨的燈光映照下更顯夢幻，成為冬山火車站前的吸睛打卡場景。鄉長林峻輔表示，「月亮什麼冬冬」已經成為冬山鄉最具代表性的節慶品牌，每年透過創意設計打破傳統框架，這次融入星際冒險元素，希望讓大人小孩都能在冬山火車站感受獨特節慶氛圍，歡迎民眾攜家帶眷賞月、看燈，留下難忘回憶。

活動地點位處「瓜棚」造型的冬山火車站，這裡是宜蘭縣造型最美的火車站，飛碟月亮與美美的火車站相互輝映，拍照打卡更好看，活動期間每天傍晚5時亮燈至晚間11時。

今天23日開幕首日晚間5時起推出「打卡好禮」活動，民眾拍攝活動裝置並公開分享至個人社群，可免費兌換限量「幸福冬山環保袋」，500份送完為止，觀迎大家將冬山溫暖月光與宇宙探險的美好記憶一同打包帶回家。

「月亮什麼冬冬」裝置藝術亮相了，7公尺高的月球以飛碟造型出現，結合超萌玉兔與星際太空人，彷如月球飛碟降臨冬山火車站的夢幻奇景，吸引民眾拍照打卡。圖／冬山鄉公所提供

活動地點位處「瓜棚」造型的冬山火車站，這裡是宜蘭最美的火車站，飛碟月亮與美美的火車站相互輝映，拍照打卡更好看，活動期間每天傍晚5時亮燈至晚間11時。圖／冬山鄉公所提供

「月亮什麼冬冬」裝置藝術亮相了，7公尺高的月球以飛碟造型出現，結合超萌玉兔與星際太空人，彷如月球飛碟降臨冬山火車站的夢幻奇景，吸引民眾拍照打卡。圖／冬山鄉公所提供

活動地點位處「瓜棚」造型的冬山火車站，這裡是宜蘭最美的火車站，飛碟月亮與美美的火車站相互輝映，拍照打卡更好看，活動期間每天傍晚5時亮燈至晚間11時。圖／冬山鄉公所提供

「月亮什麼冬冬」裝置藝術亮相了，7公尺高的月球以飛碟造型出現，結合超萌玉兔與星際太空人，彷如月球飛碟降臨冬山火車站的夢幻奇景，吸引民眾拍照打卡。圖／冬山鄉公所提供