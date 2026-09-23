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花蓮市公所創意宣導 垃圾車響起大雄、哆啦A夢聲

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市垃圾車打破以往制式做法，請來動漫聲優配音，以「大雄、哆啦A夢」對話，宣導正確的分類及回收觀念。圖／花蓮市公所提供
花蓮市垃圾車打破以往制式做法，請來動漫聲優配音，以「大雄、哆啦A夢」對話，宣導正確的分類及回收觀念。圖／花蓮市公所提供

「大雄，有電池的東西不能直接丟進垃圾車啊！」最近花蓮市民倒垃圾時會聽見熟悉動漫聲音，市公所打破制式宣導，邀請知名配音員林筱玲、陳美貞，以「大雄」及「哆啦Ａ夢」角色，錄製電池產品勿丟垃圾車等廣播稿，隨垃圾車播放，不少民眾特意停下腳步傾聽，會心一笑。

市長魏嘉彥說，首創請來動漫聲優加入政令宣導，希望透過活潑、有趣且具有親切感的聲音，讓民眾倒垃圾時願意停下腳步，把重要的環保及安全資訊真正聽進去，讓宣導走入民眾生活日常。

市公所表示，這次由林筱玲擔任大雄、陳美貞擔任哆啦A夢，錄製「樂圾通APP」及「電池產品勿丟垃圾車」兩大主題，不只是一般廣播宣導，也設計情節。

「樂垃通APP」是家戶也常出現的「大雄追不到垃圾車」，哆啦A夢介紹「樂圾通APP」，可以透過手機查詢垃圾車即時位置及清運資訊，不必苦等，或是拎著大包小包垃圾追著垃圾車跑。

第二個主題是大雄要把廢棄的行動電源和舊電池放進垃圾袋，丟入垃圾車，哆啦A夢趕緊阻止，提醒鋰電池、行動電源及含電池產品若遭垃圾車壓縮，可能造成冒煙、起火甚至爆炸，呼籲正確分類並回收。

「換一種讓市民聽得下去的方式，與市民溝通」魏嘉彥說，垃圾車每天深入大街小巷，除了清運垃圾，也是最貼近民眾的行動宣導平台，但若只是制式廣播播送，民眾很容易過耳就忘。

魏嘉彥感謝林筱玲與陳美貞兩位老師生動活潑的對話，讓市政宣導多了一分創意與溫度。他說，換個有趣方式，讓不同年齡層的市民朋友聽到熟悉動漫聲音，會帶著好奇心停下腳步，聽完內容很快理解重點，達到宣導的目的，也傳遞市政資訊。

花蓮市公所請來知名配音員，林筱玲（下）及陳美貞（上），分飾大雄及哆啦A夢，以活潑對話宣導正確的分類及回收觀念。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所請來知名配音員，林筱玲（下）及陳美貞（上），分飾大雄及哆啦A夢，以活潑對話宣導正確的分類及回收觀念。圖／花蓮市公所提供

花蓮市長魏嘉彥請來知名配音員，林筱玲（左）及陳美貞（右），分飾大雄及哆啦A夢，以活潑對話宣導正確的分類及回收觀念。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉彥請來知名配音員，林筱玲（左）及陳美貞（右），分飾大雄及哆啦A夢，以活潑對話宣導正確的分類及回收觀念。圖／花蓮市公所提供

垃圾車 哆啦A夢 花蓮

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