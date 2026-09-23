台東猴害越演越烈！金針花、套袋釋迦都遭殃 議員喊開放抓猴

台東猴害問題持續升溫，從過去啃食農作物，近期甚至連金針花及套袋保護的釋迦都成為獼猴下手目標，讓農民苦不堪言。縣議員翁麗吟今天在縣議會總質詢時表示，過去採取結紮、節育、驅趕及電圍網等方式，效果有限，建議討論開放捕抓入侵農民田地、農園的獼猴，否則猴害恐怕難以有效控制。

翁麗吟指出，現在農民面對的猴害已不只是一般農作物遭破壞，近期甚至發現獼猴會摘採金針花，連已經套袋保護的釋迦也不放過，農民辛苦栽種的作物遭破壞，損失相當可觀。她認為，過去以結紮、節育方式控制獼猴數量，效果並不明顯，農民自行驅趕也難以奏效，即使架設電圍網，也未必能完全阻止猴群入侵。

翁麗吟表示，若現行防治方式無法有效降低猴害，縣府應思考更積極的處理方式，她之前建議研議開放針對入侵農民田地、農園的獼猴進行抓捕，以達到嚇阻及降低農損的效果。

對此，農業處代理處長羅淑圓表示，目前防治猴害的重要措施之一就是架設電圍網，過去也曾有林業保育署補助，不過今年相關經費因財政因素未能持續，目前縣府改以自籌方式編列300萬元，提供農民申請防猴設施補助。

羅淑圓指出，目前300萬元補助經費已全數登記完畢，農民農園面積在2公頃以下者，可獲得全額補助。電圍網採取高電壓、低電流設計，主要透過電擊驚嚇產生嚇阻效果，並搭配電壓檢測器及自動斷電設施，降低農民架設及使用時發生意外的風險。

縣府今年除編列300萬元防猴害經費，也已在9月初辦理縱谷、南迴及海岸線3場獼猴危害農作宣導說明會，並安排已完成電圍網農戶進行實地示範，協助農民了解防治方式。官方資料指出，電圍網補助以猴害較嚴重地區優先，適用作物包括釋迦、柑橘、芒果等果樹，以及蔬菜、豆類、薯類、稻米及咖啡等。

面對猴群與農民生活、農業生產範圍越來越接近，猴害防治如何兼顧農民生計與野生動物管理，已成為縣府必須面對的課題。至於議員提出的獵殺建議，後續仍涉及野生動物管理及相關法規，是否採行仍有待主管機關進一步評估。