快訊

準舒力基可達中颱前段班 粉專曝2可能路徑「這天」恐構成威脅

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

台東猴害越演越烈！金針花、套袋釋迦都遭殃 議員喊開放抓猴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東猴害問題日趨嚴重，獼猴近年頻繁進入農園覓食，農民不堪作物遭破壞，議員建議研議更積極的防治方式。記者尤聰光／攝影
台東猴害問題日趨嚴重，獼猴近年頻繁進入農園覓食，農民不堪作物遭破壞，議員建議研議更積極的防治方式。記者尤聰光／攝影

台東猴害問題持續升溫，從過去啃食農作物，近期甚至連金針花及套袋保護的釋迦都成為獼猴下手目標，讓農民苦不堪言。縣議員翁麗吟今天在縣議會總質詢時表示，過去採取結紮、節育、驅趕及電圍網等方式，效果有限，建議討論開放捕抓入侵農民田地、農園的獼猴，否則猴害恐怕難以有效控制。

翁麗吟指出，現在農民面對的猴害已不只是一般農作物遭破壞，近期甚至發現獼猴會摘採金針花，連已經套袋保護的釋迦也不放過，農民辛苦栽種的作物遭破壞，損失相當可觀。她認為，過去以結紮、節育方式控制獼猴數量，效果並不明顯，農民自行驅趕也難以奏效，即使架設電圍網，也未必能完全阻止猴群入侵。

翁麗吟表示，若現行防治方式無法有效降低猴害，縣府應思考更積極的處理方式，她之前建議研議開放針對入侵農民田地、農園的獼猴進行抓捕，以達到嚇阻及降低農損的效果。

對此，農業處代理處長羅淑圓表示，目前防治猴害的重要措施之一就是架設電圍網，過去也曾有林業保育署補助，不過今年相關經費因財政因素未能持續，目前縣府改以自籌方式編列300萬元，提供農民申請防猴設施補助。

羅淑圓指出，目前300萬元補助經費已全數登記完畢，農民農園面積在2公頃以下者，可獲得全額補助。電圍網採取高電壓、低電流設計，主要透過電擊驚嚇產生嚇阻效果，並搭配電壓檢測器及自動斷電設施，降低農民架設及使用時發生意外的風險。

縣府今年除編列300萬元防猴害經費，也已在9月初辦理縱谷、南迴及海岸線3場獼猴危害農作宣導說明會，並安排已完成電圍網農戶進行實地示範，協助農民了解防治方式。官方資料指出，電圍網補助以猴害較嚴重地區優先，適用作物包括釋迦、柑橘、芒果等果樹，以及蔬菜、豆類、薯類、稻米及咖啡等。

面對猴群與農民生活、農業生產範圍越來越接近，猴害防治如何兼顧農民生計與野生動物管理，已成為縣府必須面對的課題。至於議員提出的獵殺建議，後續仍涉及野生動物管理及相關法規，是否採行仍有待主管機關進一步評估。

台東金針花也成為獼猴覓食目標，農民近期發現金針花遭猴群摘食，猴害防治問題再受縣議員關注。記者尤聰光／攝影
台東金針花也成為獼猴覓食目標，農民近期發現金針花遭猴群摘食，猴害防治問題再受縣議員關注。記者尤聰光／攝影

金針花 釋迦 議員 猴子 台東 農民

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台3線關西獼猴出沒作勢攻擊 竹縣府提醒3原則

獼猴偷吃有解？台東教農民架「電網」 山羌、野豬也擋得住

台東池上農田驚見「怪大叔」遛猛禽 民眾通報查真相竟是友善驅鳥師

影／全台最大茶產區 茶菁價格腰斬慘崩…中央出手救火了

相關新聞

跑行程突倒地昏迷 民進黨鄉代參選人邱鳳英送醫搶救仍不治

花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英昨晚參加地方活動，在台上突然失去呼吸心跳。消防人員趕到將她送醫，緊急搶救仍告不治。噩耗傳出讓支持者非常不捨，縣黨部也發文悼念。

花蓮市公所創意宣導 垃圾車響起大雄、哆啦A夢聲

「大雄，有電池的東西不能直接丟進垃圾車啊！」最近花蓮市民倒垃圾時會聽見熟悉動漫聲音，市公所打破制式宣導，邀請知名配音員林筱玲、陳美貞，以「大雄」及「哆啦Ａ夢」角色，錄製電池產品勿丟垃圾車等廣播稿，隨垃圾車播放，不少民眾特意停下腳步傾聽，會心一笑。

台東猴害越演越烈！金針花、套袋釋迦都遭殃 議員喊開放抓猴

台東猴害問題持續升溫，從過去啃食農作物，近期甚至連金針花及套袋保護的釋迦都成為獼猴下手目標，讓農民苦不堪言。縣議員翁麗吟今天在縣議會總質詢時表示，過去採取結紮、節育、驅趕及電圍網等方式，效果有限，建議討論開放捕抓入侵農民田地、農園的獼猴，否則猴害恐怕難以有效控制。

基隆0904淹水擴大補助 公寓大廈每棟最高20萬、攤商每攤最高3萬

基隆0904強降雨淹水造成嚴重災情，市府今天宣布擴大災害補助對象，一是受災公寓大廈共同使用空間，每棟補助3到20萬元；二是受災攤商部分，每攤補助1到3萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。