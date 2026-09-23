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基隆0904淹水擴大補助 公寓大廈每棟最高20萬、攤商每攤最高3萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆0904淹水擴大補助，公寓大廈每棟最高20萬、攤商每攤最高3萬。聯合報系資料照
基隆0904淹水擴大補助，公寓大廈每棟最高20萬、攤商每攤最高3萬。聯合報系資料照

基隆0904強降雨淹水造成嚴重災情，市府今天宣布擴大災害補助對象，一是受災公寓大廈共同使用空間，每棟補助3到20萬元；二是受災攤商部分，每攤補助1到3萬元。

4日強降雨時雨量逾80毫米，基隆一半以上行政區淹水，多區受創嚴重造成災情，大水淹入商家、民宅及很多汽機車泡水，市政府9月10日宣布補助標準及申請手續及時程。汽機車最高分別補助2萬、3千元；住宅5千到2萬；商家1到3萬。市府將從寬、從簡、從速認定，檢附相關照片及佐證都可。

基隆市政府財政處表示，不少地方及市民反映，很多社區及攤商未納入原有補助範圍，市府決定將「公寓大廈公共空間及受災攤商」納入補助範圍，讓災害救助更符合市民實際需求。

針對公寓大廈地下室、機電室及公共走道等共同使用空間，淹水未達50公分者，每棟補助3萬元；淹水達50公分以上者，每棟補助5萬元；如有重大災損情事，則須檢附維修單據申請專案補助，每棟最高20萬元。

在受災攤商部分，列入產業發展處列管的公有零售市場、夜市、攤販集中場及暫准設攤區攤商（不限是否辦妥商業登記），如因本次災害受損，可申請營業損失補助，一般災損每攤補助1萬元，重大災損最高補助3萬元。未列入列管名冊的受災攤商，如因災害造成重大損害並影響生活，也可循社會處急難救助機制申請協助。

很多民眾反映淹水及退水都很快，大家都忙著清理，證據未必能保留。財政處調整災損認定方式，考量災後民眾通常會先行清理環境，未必能保留完整照片或單據，除民眾提供的資料外，也可依里幹事勘查紀錄、里長受災證明、廢棄物清運紀錄等資料認定，降低民眾申請補助的負擔。

財政處說，災後補助以協助市民儘速恢復正常生活為目標，將持續依實際災損情形檢視補助機制，並採「從寬、從速、從優」原則辦理，由各區公所提供單一窗口服務，民眾如不確定符合哪一項補助，可就近向所在地區公所單一窗口洽詢及申請。

基隆0904淹水擴大補助，公寓大廈每棟最高20萬、攤商每攤最高3萬。圖／基隆市政府提供
基隆0904淹水擴大補助，公寓大廈每棟最高20萬、攤商每攤最高3萬。圖／基隆市政府提供

基隆0904淹水擴大補助，公寓大廈每棟最高20萬、攤商每攤最高3萬。聯合報系資料照
基隆0904淹水擴大補助，公寓大廈每棟最高20萬、攤商每攤最高3萬。聯合報系資料照

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