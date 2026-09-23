等了8年 猴硐車站電梯啟用 直通貓村

台鐵二○一九年發包在猴硐火車站設電梯，因出現履約爭議解約。二○二三年底再次發包，終於在昨天啟用。有了電梯，行動不便者進出車站大廳、月台更方便，電梯也銜接跨越鐵軌，通往貓村的空橋，除嘉惠貓村居民，也提高貓村觀光發展潛力。

台鐵宜蘭工務段長連建智簡報工程內容，他說，以往只能走天橋、樓梯往來車站和月台，讓高齡及行動不便者感到不便。台鐵斥資三八八○萬元，強化猴硐站動線及設施，四大工項分別為大廳設電梯及更新地坪、第一、二月台新設電梯與鋼構雨棚、車站大廳及天橋屋頂防水工程、二樓新設銜接三樓貓橋的無障礙通道。

台鐵副總劉雙火說，猴硐年長居民多，地方急著要電梯，台鐵也很急。猴硐車站月台較窄，白天不能施工，連續假日也不能施工，加上首次發包出狀況，還要打官司，前後拖了七、八年，他要向在地鄉親表達歉意。

貓村所在地瑞芳區光復里長周晉億說，早年貓村居民可從穿越鐵軌的便道騎機車進出，便道封閉後，只能步行經由車站的樓梯和貓橋進出，連瓦斯業者也要扛瓦斯走貓橋。隨著里民老化，日常生活或遇緊急事故相當不方便，很高興迎接電梯啟用，居民、遊客進出可更輕鬆。

猴硐車站增設電梯，補上無障礙設施不足的缺口，身心障礙者人權監督聯盟前理事長張學恒表示，台鐵無障礙問題存在已久，最嚴重是月台高低差。台鐵車種多，不同列車車門高度不一，月台難以完全統一高度，造成輪椅使用者上下車時，面臨車廂與月台間的高度差及縫隙，另一問題是不同月台間的聯絡動線，若缺乏電梯、坡道或其他無障礙通道，對行動不便者就是一道障礙，都市大型車站電梯相對完善，偏鄉小站要持續精進。

新北市建築師公會理事長汪俊男表示，無障礙、通用環境是現代社會必要條件，每座車站主客觀條件不同，改善方式不能一概而論。垂直高差較大的站體，可評估增設電梯；若高差較小，可利用升降平台等設備克服。