上台前突倒地失去生命徵象 新城鄉代參選人邱鳳英搶救中

花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英今天晚間出席順安村中秋聯歡晚會時，準備上台致詞時突然昏厥倒地。消防局獲報派遣救護人員到場，發現她已無呼吸心跳（OHCA），立即施以急救並緊急送醫，消息傳出後，各界紛紛為她集氣祈福。

據了解，邱鳳英晚間參加順安村中秋活動時，突然失去意識倒地，現場人員趕緊通報消防局協助，救護人員抵達後確認其心肺功能停止，隨即急救並送往醫院搶救。

邱鳳英為民進黨今年提名參選新城鄉第一選區鄉民代表人選，也是民進黨首度在該選區推出黨籍候選人，她10多年前自桃園移居花蓮，長期關注地方發展與基層民生問題。她曾表示，看見花蓮產業環境逐漸轉變，不少店家經營壓力沉重，也有許多基層民眾未獲得足夠資源與照顧，因此決定投入選舉，盼為地方發聲。

民進黨籍縣議員胡仁順晚間也在臉書發文指出，邱鳳英參加活動時突然昏倒，病況急迫，目前仍在手術室搶救中，並表示原本應是全力衝刺選戰的時刻，卻發生這樣的意外，令人十分不捨，呼籲全國支持者一起為邱鳳英加油打氣，期盼她早日脫離險境，而民進黨花蓮縣黨部也透過臉書證實此事，盼外界為她祈福。

有邱鳳英的支持者為她加油，表示得知消息真的很擔心，「希望妳一定要平安度過這一關」，此刻有很多人集氣、祈福，願早日恢復健康，平平安安回到大家身邊，「加油，我們等妳回來！」