宜蘭AI酒米跨海赴日...在地農民栽種台南21號在新潟釀造 12月迎成酒

宜蘭生產的酒米成功跨海赴日釀造！由台南區農業改良場育成的酒米「台南21號」在宜蘭壯圍示範田區順利採收後，首批3公噸原料正式運抵日本新潟，代理縣長林茂盛昨天率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。

這次跨國合作源自今年3月宜蘭赴東京參展的契機，宜蘭陞銘科技農業有限公司與台南改良場育成的水稻新品種「台南21號」合作在壯圍鄉種植約1公頃示範田區，並納入「宜蘭嚴選」品質管理體系，以農藥零檢出為核心，結合田間環境監測、栽培管理、品質檢測及採收加工紀錄，建立從產地到釀造端可追溯的管理模式。

縣府農業處表示，台南21號具有良好吸水性及心白結構，有助於發酵穩定及風味表現，日本塩川酒造看中其獨特的米香與純淨口感，決定將這項來自宜蘭的好米，引入日本新潟引以為傲的清酒釀造殿堂；製作過程秉持嚴謹態度，從精米、洗米、蒸煮到發酵，每一步驟都精準掌控溫度與時間。

為了完美引出「台南21號」的清甜果香與酒米鮮甜味，朝向精釀微氣泡酒款方向試釀，首批成酒預計12月中下旬完成釀造，未來將由合作業者進行專業品評及市場測試，依試釀成果調整風味定位與銷售策略，讓消費者有機會品嘗宜蘭米香與新潟釀造技術結合的新風味。

這次參訪團有幸實地走訪ぽんしゅ館新潟驛店「唎酒番所」，考察新潟地酒如何運用試飲體驗、風味標示、商品陳列及伴手禮銷售與消費者溝通。代理縣長林茂盛表示，酒米計畫的重點不是只完成一次試釀，而是以消費者願意品嘗、通路願意銷售、生產者能夠穩定供應為目標。

工研院表示，將延續AI輔助農業生產及週邊跨領域產業合作基礎，依據試釀數據及市場回饋，協助串聯技術研發、產品應用與市場驗證，提升宜蘭酒米多元開發的可行性。相關商品名稱、上市時間、售價及銷售通路，將待成酒完成並經業者確認後另行公布。

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代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供