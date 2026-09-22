快訊

美股早盤／記憶體俏！那指再刷盤中新高 蘋果市值一度破5兆美元

亞運武術／掌旗官張煥宜散打晉級4強 至少銅牌入袋

譚松韻戲外真實人生！母親遇酒駕車禍身亡 肇事者竟是小學同學

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭AI酒米跨海赴日...在地農民栽種台南21號在新潟釀造 12月迎成酒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供

宜蘭生產的酒米成功跨海赴日釀造！由台南區農業改良場育成的酒米「台南21號」在宜蘭壯圍示範田區順利採收後，首批3公噸原料正式運抵日本新潟，代理縣長林茂盛昨天率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。

這次跨國合作源自今年3月宜蘭赴東京參展的契機，宜蘭陞銘科技農業有限公司與台南改良場育成的水稻新品種「台南21號」合作在壯圍鄉種植約1公頃示範田區，並納入「宜蘭嚴選」品質管理體系，以農藥零檢出為核心，結合田間環境監測、栽培管理、品質檢測及採收加工紀錄，建立從產地到釀造端可追溯的管理模式。

縣府農業處表示，台南21號具有良好吸水性及心白結構，有助於發酵穩定及風味表現，日本塩川酒造看中其獨特的米香與純淨口感，決定將這項來自宜蘭的好米，引入日本新潟引以為傲的清酒釀造殿堂；製作過程秉持嚴謹態度，從精米、洗米、蒸煮到發酵，每一步驟都精準掌控溫度與時間。

為了完美引出「台南21號」的清甜果香與酒米鮮甜味，朝向精釀微氣泡酒款方向試釀，首批成酒預計12月中下旬完成釀造，未來將由合作業者進行專業品評及市場測試，依試釀成果調整風味定位與銷售策略，讓消費者有機會品嘗宜蘭米香與新潟釀造技術結合的新風味。

這次參訪團有幸實地走訪ぽんしゅ館新潟驛店「唎酒番所」，考察新潟地酒如何運用試飲體驗、風味標示、商品陳列及伴手禮銷售與消費者溝通。代理縣長林茂盛表示，酒米計畫的重點不是只完成一次試釀，而是以消費者願意品嘗、通路願意銷售、生產者能夠穩定供應為目標。

工研院表示，將延續AI輔助農業生產及週邊跨領域產業合作基礎，依據試釀數據及市場回饋，協助串聯技術研發、產品應用與市場驗證，提升宜蘭酒米多元開發的可行性。相關商品名稱、上市時間、售價及銷售通路，將待成酒完成並經業者確認後另行公布。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。圖／縣府提供

左至右分別是陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅、新潟市議會 野口光晃議員、塩川酒造株式會社 塩川和廣社長、宜蘭縣代理縣長林茂盛、新潟市議會議員小林裕史、縣政府農業處長李新泰。圖／縣府提供
左至右分別是陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅、新潟市議會 野口光晃議員、塩川酒造株式會社 塩川和廣社長、宜蘭縣代理縣長林茂盛、新潟市議會議員小林裕史、縣政府農業處長李新泰。圖／縣府提供

宜蘭 台南 農民

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宜蘭酒米跨海運抵日本釀造 首批微氣泡清酒12月完成

限量千瓶！馬祖酒廠70周年慶 首度島內外同步開賣7公升15年陳高

新品種洋香瓜「台中3號」 耐熱、早熟又耐儲藏

馬太鞍堰塞湖溢流將滿周年 民團攜企業推農地復耕

相關新聞

上台前突倒地失去生命徵象 新城鄉代參選人邱鳳英搶救中

花蓮縣新城鄉第一選區鄉民代表參選人邱鳳英今天晚間出席順安村中秋聯歡晚會時，準備上台致詞時突然昏厥倒地。消防局獲報派遣救護人員到場，發現她已無呼吸心跳（OHCA），立即施以急救並緊急送醫，消息傳出後，各界紛紛為她集氣祈福。

宜蘭AI酒米跨海赴日...在地農民栽種台南21號在新潟釀造 12月迎成酒

宜蘭生產的酒米成功跨海赴日釀造！由台南區農業改良場育成的酒米「台南21號」在宜蘭壯圍示範田區順利採收後，首批3公噸原料正式運抵日本新潟，代理縣長林茂盛昨天率團會同工研院、縣政顧問林定三及陞銘科技農業有限公司負責人藍耀毅赴日參訪塩川酒造及新潟地酒展售通路，考察精米與釀造進度。

出借神明卻不知去向！武功堂丟包風波擴大 宜蘭南天宮媽祖也傳失聯

宜蘭蘇澳「武功堂」日前主辦廟會繞境，竟演變成大型「丟包」風波，起因於主辦人跑路，導致參與活動的陣頭撲空找不到人付款，廠商受害氣得扣押神尊等著對方拿錢來。此一風波越演越烈，今天傳出宜蘭南方澳南天宮借出的金箔媽祖也下落不明，受害案情恐進一步擴大。

戴于文推「花蓮市政儀表板」滑手機看預算 魏嘉彥：早已公開透明

台灣民眾黨花蓮市長參選人戴于文今天首度召開「花蓮市政 戴你來看」政策記者會，宣布推出「花蓮市政儀表板」，讓市民滑手機就能看懂預算、緊盯工程、追蹤陳情，接受大眾檢驗。以無黨籍身分參選市長參選人魏嘉彥表示，目前市政資訊大多已公開透明，未來也會持續強化資訊完整性。

說好的獎金呢？基隆半程馬拉松昨獎牌短缺受議論 再爆獎金也忘了發

基隆市政府籌辦半程馬拉松，獎牌短少受議論，基隆市議員施偉政21日表示，21公里組前幾名應發有獎金，最後卻沒有發，是在欺騙社會大眾嗎？基市府澄清，獎金是承辦廠商「加碼」，當天因獎牌出狀況，連帶疏漏發出獎金，已請廠商聯繫得獎者並補發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。