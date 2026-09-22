宜蘭酒米跨海運抵日本釀造 首批微氣泡清酒12月完成

宜蘭蘇澳「武功堂」日前主辦廟會繞境，竟演變成大型「丟包」風波，起因於主辦人跑路，導致參與活動的陣頭撲空找不到人付款，廠商受害氣得扣押神尊等著對方拿錢來。此一風波越演越烈，今天傳出宜蘭南方澳南天宮借出的金箔媽祖也下落不明，受害案情恐進一步擴大。

2026-09-22 14:05