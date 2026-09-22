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宜蘭酒米跨海運抵日本釀造 首批微氣泡清酒12月完成
宜蘭縣政府今天指出，產自縣內壯圍鄉、重約3公噸的「台南21號」酒米，今年9月運抵日本新潟，後續將試釀成微氣泡清酒，預計12月中旬完成。
縣府發布新聞稿表示，由農業部台南區農業改良場育成的「台南21號」酒米種子，今年6月在壯圍鄉示範田區順利採收後，首批3公噸原料運抵日本新潟塩川酒造株式會社。代理縣長林茂盛昨天率團，前往新潟參訪釀造進度，並考察後續可能的展售通路。
縣府指出，「台南21號」酒米具良好吸水性及心白結構，有助於發酵穩定及風味表現。塩川酒造看中它具有獨特的米香與純淨口感，決定引入新潟引以為傲的清酒釀造殿堂。為了完美引出清甜果香，後續將朝精釀微氣泡酒款方向試釀；實際風味與產品形式，仍將依釀造結果及市場測試確認。
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