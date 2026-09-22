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謝國樑市場宣傳乾淨家園 基隆環保滿意度大躍進

中央社／ 基隆22日電

基隆市長謝國樑今天前往安樂市場宣傳「乾淨家園」成果。他說，根據遠見雜誌調查，基隆環保滿意度較去年增加7.1個百分點，不滿意度下降5.8個百分點，兩項改善幅度均為全台最高。

謝國樑今天在國民黨市議員秦鉦、俞叁發陪同下前往安樂市場，向攤商及採買民眾說明「乾淨家園」等環境政策成果。謝國樑說，從推動「乾淨家園」、改善市容環境，到降低街坊噪音及導入AI科技協助環境稽查，都是希望把環境治理落實到市民每天看得到、感受得到的地方。

謝國樑說，在垃圾處理及環境設施方面，天外天垃圾資源回收焚化廠獲環境部評鑑「優等」肯定，顯示市府在焚化廠營運管理及污染防治上的持續改善，市府會持續推動相關設施改善，強化垃圾處理與環境治理量能。

此外，民進黨基隆市黨部今天舉行記者會，市黨部執行長余睿柏表示，謝國樑近期高掛「基隆有愛、為了下一代」看板，但檢視基隆市政府今年與明年度預算，生育、弱勢、老人及身心障礙照顧等5項經費，合計從新台幣11億774萬3000元降至5億2797萬7400元，減列將近5億8000萬。

基隆市政府副發言人吳禹辰表示，有關外界指稱「大砍社福」並非事實。明年度社會福利支出約65.7億元，較今年度增加逾13億元，部分科目因實際需求及編列方式調整，市府將持續擴充社福照顧量能、提升服務品質，讓市民獲得更完善的支持與照顧。

2026九合一選舉 基隆市選舉 謝國樑

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