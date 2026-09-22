出借神明卻不知去向！武功堂丟包風波擴大 宜蘭南天宮媽祖也傳失聯

宜蘭蘇澳「武功堂」日前主辦廟會繞境，竟演變成大型「丟包」風波，起因於主辦人跑路，導致參與活動的陣頭撲空找不到人付款，廠商受害氣得扣押神尊等著對方拿錢來。此一風波越演越烈，今天傳出宜蘭南方澳南天宮借出的金箔媽祖也下落不明，受害案情恐進一步擴大。

原訂本月20日上午，宜蘭蘇澳武功堂負責主辦蘇府王爺晉升大帝，預計前往彰化鹿港奉天宮盛大繞境。當天陣頭、禮生與攝影師等工作人員依約抵達現場，卻驚見負責主辦的武功堂人員不知去向。許多陣頭不僅未收到訂金費用，全部損失超過百萬元，氣得當場扣押現場神尊，揚言要主家拿錢來贖人，讓原本熱鬧的廟會瞬間變成討債現場，據傳主辦人疑似背負賭債，捲款潛逃。

丟包「跑路」風波延燒至宜蘭南方澳南天宮，廟方今天證實，本月11日接獲熟識信徒透過其父母（當地船主及曾任廟務人員）代為牽線，稱武功堂欲借請一尊價值約30多萬元的金箔媽祖參與繞境。基於宮廟間的互信原則，廟方僅以簿冊登記後就大方借出，雙方約定於本月28日歸還，不料卻遇上失聯。

南天宮表示，武功堂爭議爆發後，經友人通知才驚覺自家神尊還在對方手上，誇張的是撥打登記留下兩支手機都轉語音信箱，武功堂更是大門深鎖、無人回應。

南天宮主委林棋山表示，暫不以侵占論處，希望對方在28日期限前送回神尊，若屆時仍音訊全無，廟方預計29日向警方報案，追查金媽祖下落。

隨著武功堂避不見面、神尊下落不明，地方上盛傳可能還有其他宮廟也曾借出神尊給該單位，目前南天宮與相關單位正陸續了解情況。

蘇澳武功堂的「丟包」風波持續擴大，就連宜蘭南天宮一尊金箔媽祖也驚傳失聯。記者戴永華／攝影