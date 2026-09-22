戴于文推「花蓮市政儀表板」滑手機看預算 魏嘉彥：早已公開透明

台灣民眾黨花蓮市長參選人戴于文今天首度召開「花蓮市政 戴你來看」政策記者會，宣布推出「花蓮市政儀表板」，讓市民滑手機就能看懂預算、緊盯工程、追蹤陳情，接受大眾檢驗。以無黨籍身分參選市長參選人魏嘉彥表示，目前市政資訊大多已公開透明，未來也會持續強化資訊完整性。

戴于文表示，自己秉持理性、科學、務實精神投入市長選舉，希望將柯文哲提出的「公開透明、全民參與」理念帶進花蓮市，目前市公所資訊分散於不同網站與欄位，市民查詢不易，台北、高雄等城市已導入市政儀表板，花蓮也應加快腳步，讓資訊更容易取得與理解。

戴于文提出的「花蓮市政儀表板」主打「一張圖、一本帳、一條進度、一個入口」，整合預算決算、工程進度、陳情案件、交通停車、防災、社福、重大採購及政見KPI等內容，以圖表、地圖及進度條呈現，並非重新建置官網，而是整合現有資料與服務，讓市民查得到資料、追得到進度，也能讓意見進入決策過程。

戴于文表示，未來每件陳情案都將提供追蹤碼，並定期公布案件數量、類型、平均處理天數及重複陳情熱點，作為施政參考，預算與決算資料也將改以更直觀方式呈現，每季公布市政成績單，說明執行落後原因及改善方向。

他提出參與式預算及市民大會構想，讓里民、青年及社區團體提出公共提案，經評估後公開討論並納入預算執行；由市長率各科室主管進入社區，直接回應民眾問題，會議全程直播，並於14天內公布紀錄及辦理進度。

戴于文表示，若當選後將在100天內完成資料盤點及跨科室小組成立，半年內上線陳情、工程及預算三大模組，9個月內推動參與式預算與市民大會，一年內整合更多GIS地理資訊系統，提出透明自治報告，同時兼顧個資保護及資訊安全，保留電話與書面陳情等管道。

對此，魏嘉彥表示，市公所、歷任市長本來就相當重視公開透明，許多資訊都可在網路上查詢，尤其公共工程在推動前都會多次召開地方座談會，蒐集居民意見並公開討論；以交通主題公園為例，規畫過程都曾辦理說明會，相關資訊均可公開取得，未來也會與代表會進一步合作，讓資訊揭露更加完整。

另外，日前戴于文登記參選造勢活動發生父親疑作勢打人，戴于文回應，當時因其他陣營支持者說出不恰當言論，父親愛子心切、情緒較為激動，才會發生衝突，事後已與對方陣營溝通並表達歉意；父親主要協助發放文宣，競選核心工作仍由團隊幹部負責，未來也會提醒團隊成員理性面對選舉競爭，共同為花蓮發展努力。

花蓮市長魏嘉彥表示，目前市政資訊大多已公開透明，未來也會持續強化資訊完整性。聯合報系資料照