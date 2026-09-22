馬太鞍溪堰塞湖洪災週年 成大安裝泥沙監測系統建科學依據

馬太鞍溪堰塞湖洪災將滿1週年，雖堰塞湖已消失，但仍有2億多立方公尺的土砂堆積上游河道，威脅下游。成功大學防災中心今天在馬太鞍鋼便橋安裝「高泥沙濃度自動化監測系統」，為未來提供重要科學依據。

馬太鞍溪堰塞湖洪災後，上游原堰塞湖區已無蓄水且恢復河道型態，但殘壩區、溢流口左岸崩積區及河道仍有約2.36億土方堆積，如同未爆彈，若強降雨或地震隨時有形成新堰塞湖的可能，威脅著下游居民。

國立成功大學防災中心自行研發的「高泥沙濃度自動化監測系統」今天進行安裝，團隊透過長期、連續的水砂觀測，掌握災後河川泥沙輸移特性，並為未來土砂災害預警及流域治理提供重要科學依據，更希望逐步建立本土化的堰塞湖及高含砂水流監測技術能量。

成大團隊指出，馬太鞍溪事件造成流域土砂環境明顯改變，災後河川即使在非大雨期間，仍可能維持相當高的泥沙濃度。團隊先前現地採樣顯示，災後流域仍存在相當活躍的土砂輸移現象。至於豪雨期間究竟有多少泥沙被沖刷、搬運至下游，更是目前迫切需要透過連續監測回答的問題。

成大表示，重大災害發生時，各界往往投入大量人力與資源，馬太鞍溪事件即將屆滿1年，透過長期水砂資料，未來可以回答上游降雨後，泥沙何時開始大量增加、濃度可以高到什麼程度，以及一場豪雨究竟從上游搬運多少土砂到下游等關鍵問題。

此次設置的系統最大特色，在於針對馬太鞍溪災後可能出現的極高泥沙濃度水流進行設計。成大團隊表示，這項工作最終希望建立的不只是馬太鞍溪的一座監測站，而是一套可以因應台灣高含砂河川、堰塞湖及極端降雨環境的本土化自動監測技術。

團隊規劃以馬太鞍溪為重要示範場域，逐步累積泥沙濃度資料庫、分析降雨與泥沙濃度關係，並朝建立本土高含砂水流自動監測站及相關技術應用發展。

此項工作負責人、成大教授董東璟指出，馬太鞍溪巨量土砂的沖刷與撞擊，以及河道變遷是此觀測設備面臨的最大挑戰之一。研究團隊雖已針對感測器設計支架、保護套管等防護措施，但在極端洪水及大量土石的強大作用下，再完善的設備仍可能顯得脆弱，儀器受損甚至流失的風險始終存在。

董東璟表示，透過研究人員一次次進入現場、架設儀器、取得數據並建立模式，期望讓災後復原不只是重建受損設施，更能留下可供下一次災害預警與決策使用的科學基礎。