說好的獎金呢？基隆半程馬拉松昨獎牌短缺受議論 今再爆獎金也忘了發

基隆市政府籌辦半程馬拉松，獎牌短少受議論，基隆市議員施偉政今天說，21公里組前幾名應發有獎金，最後卻沒有發，是在欺騙社會大眾嗎？基市府澄清，獎金是承辦廠商「加碼」，當天因獎牌出狀況，連帶疏漏發出獎金，已請廠商聯繫得獎者並補發。

基隆半程馬拉松昨天登場，比賽分成21公里半程組、9公里休閒組及3公里親子組。9公里組跑者跑到終點，想要領取完賽獎牌時，被告知已沒有獎牌可提供，在社群平台成為話題，有網友說超瞎、好誇張、傻眼。

基市府教育處說，受委託製作獎牌廠商失誤，9公里組少做500面，3公里組多做500面，對跑者深感抱歉。市府已聯繫廠商重製，兩周左右就會將刻有選手姓名與完賽成績的專屬完賽獎牌，免費郵寄到參賽者指定地址。

施偉政報名9公里組，也是沒有領到獎牌的跑者之一。他說，半程馬拉松賽事除了獎牌出包，活動網站上面宣稱半馬組「前10名」會發放獎盃和獎金，但昨天第1名跑完，要向主辦單位領取獎盃和獎金時，卻被告知只有獎盃，發獎金是誤植，「基隆市政府是要欺騙社會大眾嗎？」

教育處今晚表示，2026基隆半程馬拉松計畫原未編列獎金，所謂的獎金是承辦廠商，首度在基隆舉辦大型賽事，為回饋跑者熱情，額外提供半馬組男、女子組各前5名，共計10名選手發給獎金。只是昨天因突發獎牌短缺狀況，現場緊急處理相關事宜，導致獎金發放作業有所疏漏。

教育處說，已責成承辦廠商積極處理，廠商今天已聯繫上其中8名可獲頒獎金選手，另外2人會持續聯繫，盡速完成獎金發放作業。對於因此造成跑者不便，教育處深表歉意。