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半馬廠商加碼獎金議員批卸責稱誤植 基市府要求補發

中央社／ 基隆21日電

基隆市半程馬拉松賽事再現爭議，市議員施偉政今天指出，簡章提到前5名可獲獎金，事後廠商卻稱誤植。教育處回應，獎金非市府核定項目，而是廠商加碼，已責成廠商盡快發放。

根據活動簡章「獎勵辦法」，半程馬拉松組依男、女總名次，分別錄取前5名頒發獎金、獎盃，但下方各組名次及組別獎勵的表格中，卻未將獎金列入表格，僅提到「獎品」2字。

民進黨基隆市議員施偉政今天受訪指出，基隆市昨天舉辦半程馬拉松賽事，原本是件開心的事，卻不只發生9公里組完賽獎牌短缺，第1名選手完賽後向廠商領取獎金時，廠商人員居然告知活動網站的簡章內容是「誤植」將更正，僅讓選手領取獎盃，請問基隆市政府是要欺騙社會大眾嗎。

市府教育處晚間表示，核定的「2026基隆半程馬拉松」計畫，原未編列獎金項目，獎金是承辦廠商為鼓勵選手加碼，提供半馬組（21公里）男子組、女子組總名次各前5名，共計10名選手獎金。

教育處指出，活動當天因突發獎牌短缺狀況，現場緊急處理相關事宜，導致獎金發放作業有所疏漏，承辦廠商今天已聯繫上8名獲獎選手，另2名選手將持續聯繫，並盡快完成發放獎金作業，對於造成跑者不便，教育處深表歉意。

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